محمد بن راشد ومحمد بن زايد: رفعة الوطن والحياة الكريمة للمواطن

دبي (الاتحاد)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس في استراحة سموه بالمرموم، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

محمد بن راشد متحدثاً إلى محمد بن زايد خلال لقائهما في دبي أمس (تصوير محمد الحمادي ووام)

وتبادل سموهما الحديث حول أهم الإنجازات المتحققة، خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها الاستضافة التاريخية لإكسبو 2020 دبي، الدورة الأكبر في تاريخ الحدث العالمي العريق، واستمرار الدولة في تصدر العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم خلال العامين الماضيين. واستعرض سموهما مجمل الجهود التنموية التي تشهدها دولة الإمارات في ضوء خطط واستراتيجيات التطويرية المعتمدة، استعداداً للخمسين عاماً المقبلة، والتي تتكامل فيما بينها من أجل تحقيق رفعة الوطن، وضمان أفضل أشكال الحياة الكريمة للمواطن وتوفير جميع متطلباته، وتسخير كل الإمكانات، وحشد كافة الطاقات لمواصلة مسيرة النماء المباركة، وصولاً إلى أرفع مستويات الريادة في مختلف المجالات.

محمد بن راشد مصافحاً محمد بن زايد في مستهل اللقاء وفي الصورة سلطان السبوسي

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر «تويتر»: «أثناء استقبال أخي محمد بن زايد في استراحة المرموم بدبي عصر اليوم (أمس).. ناقشنا مجموعة من قضايا الساعة .. وتحدثنا حول مجموعة من مشاريع الوطن القادمة .. بلادنا تنميتها متسارعة وقادمها خير ورفعة وعزة بإذن الله».

حمدان بن محمد بن راشد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وفيصل القاسمي وسعيد بن مكتوم خلال اللقاء

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر «تويتر»: «التقيت أخي محمد بن راشد على مائدة الإفطار في دبي.. تبادلنا الأحاديث الأخوية بشأن الوطن والمواطن .. الحمد لله وطننا الغالي بقيادة خليفة يشهد مسيرة طيبة من الإنجازات والمكتسبات، وبإذن نتطلع دائماً إلى الأفضل لمستقبل أجيالنا».

حمدان بن محمد بن راشد وحمدان بن محمد بن زايد خلال اللقاء

وحضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة.