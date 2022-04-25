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محمد بن زايد يؤكد أهمية بناء استراتيجيات عالمية للتعامل مع الأوبئة
محمد بن زايد يؤكد أهمية بناء استراتيجيات عالمية للتعامل مع الأوبئة
26 ابريل 2022 02:23

أبوظبي (الاتحاد)

 أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أهمية بناء استراتيجيات عالمية فاعلة ومستدامة للتعامل مع الأمراض والأوبئة، معتبراً إياها أخطر تحد يواجه المجتمعات.
جاء ذلك في تغريدة علي حسابه بموقع «تويتر» بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الملاريا، أكد خلالها سعي الإمارات لتعزيز جهودها والتعاون مع شركائها لمكافحة الملاريا. 
 وأضاف سموه : «نسعى إلى تعزيز جهودنا والتعاون مع شركائنا لمكافحة هذا المرض.. الأمراض والأوبئة أخطر تحد يواجه المجتمعات، ومن المهم بناء استراتيجيات عالمية فاعلة ومستدامة للتعامل معها». 

محمد بن زايد
أبوظبي
الإمارات
الأوبئة
الملاريا
مكافحة الملاريا
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