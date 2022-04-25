«الصحة»: ولي عهد أبوظبي داعم سخي للجهود العالمية للقضاء على الملاريا

أبوظبي (الاتحاد)

قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يُعد داعماً سخياً للجهود العالمية للقضاء على مرض الملاريا، وأن تجربة الإمارات في القضاء على المرض تعد نموذجاً ناجحاً في مكافحة الأمراض المعدية محلياً ودولياً.

وأكدت الوزارة أن اليوم العالمي للملاريا الذي يصادف 25 أبريل، ويحمل هذا العام شعار «تسخير الابتكار لتخفيف عبء الملاريا وإنقاذ الأرواح»، يمثل مناسبة لتسليط الضوء على النجاحات والإنجازات التي حققتها الإمارات في مكافحة الملاريا، إذ لم تسجّل فعلياً أي حالة مصابة من داخل الدولة منذ عام 1997، وحصلت الإمارات على إشهار منظمة الصحة العالمية بالتخلص النهائي من المرض عام 2007، مع حفاظ الدولة على استمرار خططها في تطوير استراتيجية الملاريا الخاصة بتشخيص وفحص الحالات الوافدة وتقديم أحدث الأدوية والعلاجات المجانية.

وقالت الوزارة في كلمتها بالمناسبة: «تفتخر الإمارات بأن جهودها لم تتوقف لمواجهة مرض الملاريا على المستوى المحلي، بل انتقلت إلى المستوى العالمي لمواجهة المرض، ولم تتوانَ عن تقديم العون والدعم في هذه القضية الإنسانية العالمية، حيث ساهمت بدعم مالي على مدى سنوات متواصلة في برنامج (شراكة دحر الملاريا) وعياً من قيادتها الحكيمة بأهمية تسريع وتيرة مواجهة المرض، وتوفير الاستثمارات الكفيلة بتطوير أدوات جديدة في سبيل القضاء على الملاريا».

وتشيد المنظمات الصحية الدولية بالدعم السخي في محاربة الملاريا، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومنها مؤخراً إعلان منظمة «لا ملاريا بعد اليوم»، بالتعاون مع ديوان ولي عهد أبو ظبي ومبادرة بلوغ الميل الأخير، وإطلاق معهد عالمي جديد يعنى بمكافحة الملاريا في مواجهة تغير المناخ وتقلبات الطقس، كما قدم سموه في عام 2020 جائزة أولية قدرها 1.5 مليون دولار للمنظمة بهدف تقييم جدوى استراتيجيات الوقاية من الملاريا من خلال مبادرة التنبؤ بمستقبل صحي.

تجدر الإشارة إلى أن الملاريا مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه، وأشارت التقديرات العالمية في عام 2020 إلى وجود 241 مليون حالة جديدة للإصابة بالملاريا و627 ألف حالة وفاة ناجمة عن هذا المرض في 85 بلداً. وسُجل أكثر من ثلثي حالات الوفاة في صفوف الأطفال دون سن الخامسة، المقيمين في الإقليم الأفريقي للمنظمة.

استراتيجية

أكدت الوزارة اتباعها استراتيجية فعالة في تحصين المجتمع من الأمراض السارية والمعدية، من خلال كفاءة النظام الصحي الوقائي وبرنامج الترصد الوبائي في الوزارة لاكتشاف الحالات الوافدة للدولة ومعالجتها، وتجدّد الوزارة التزامها بمواصلة المحافظة على الدولة خالية من مرض الملاريا، من خلال التنفيذ المحكم لخطة ما بعد الإشهار من خلال تعزيز الاكتشاف المبكر وعلاج الحالات الوافدة، ومواصلة تأهيل وتدريب القوى العاملة في جميع مجالات المكافحة، وتعزيز أنشطة مكافحة البعوض الناقل للمرض.