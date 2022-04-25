الإمارات شريك أساسي في القضاء على الملاريا

منى الحمودي (أبوظبي)

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى أكبر الدول الداعمة لجهود القضاء على الملاريا في العالم، بما في ذلك شراكة دحر الملاريا، وهي منصة عالمية لتنسيق العمل لتخليص العالم من المرض. وتعمل الإمارات بصفتها الرائدة في مجال الإدارة القائمة على النتائج، وستساهم في إجراء بحوث تشغيلية جديدة وجهود توعية إضافية من أجل القضاء على الملاريا من خلال المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية «غلايد».

ومن خلال صندوق بلوغ الميل الأخير الطريق، تسعى الإمارات للقضاء على الأمراض التي تشكل تهديداً في البلدان الفقيرة، والتي يمكن من خلال توفير أدوات الوقاية البسيطة أن تشكل فارقاً كبيراً في أعداد الوفيات والإصابات، حيث يعاني الأشخاص أحد الأمراض بسبب نقص المياه النظيفة، وضعف خدمات الرعاية الصحية والتغيرات البيئية بسبب تغير المناخ، وهي تحديات تؤدي إلى تفاقم انتشار هذه الأمراض وتبقي المجتمعات أسرى حلقة الفقر.

وتسعى الجهود العالمية من خلال مختلف الشراكات لمنع وخفض حالات الإصابة والوفيات بالملاريا في السنوات الأخيرة، ومنذ عام 2000 جرى منع أكثر من مليار حالة إصابة بالملاريا وإنقاذ 7 ملايين شخص. ومع ذلك، لا تزال الملاريا تشكل تهديداً وبائياً للناس الذين يعيشون في فقر، لا سيما النساء والأطفال. وبفضل الجهود العاجلة والمضنية، فإن العالم نجح في تجنب أسوأ سيناريو لوفيات الملاريا.

تعتبر الملاريا أحد الأمراض المهددة للحياة، والذي تتسبب به الطفيليات التي تنتقل للناس عن طريق لسعات بعوض «الأنوفيليس» المصاب، ويمكن الوقاية منه من خلال استخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات، ورش المتبقيات في الأماكن المغلقة والعقاقير المضادة للملاريا. ويمكن للتشخيص والعلاج المبكر للملاريا التقليل من تأثير المرض والحيلولة دون وقوع الوفاة.

ويوجد 5 أنواع من المتصورات التي تسبب الملاريا لدى الإنسان، وهناك نوعان منها يشكلان الخطر الأكبر وهما: المتصوّرة المنجلية والمتصوّرة النشيطة. والمتصورة المنجلية هي نوع طفيليات الملاريا الأكثر فتكاً وانتشاراً في القارة الأفريقية. وأما المتصورة النشيطة، فهي نوع طفيليات الملاريا المهيمن في معظم البلدان الواقعة خارج أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وتظهر عادة الأعراض الأولى للمرض الحمى والصداع والقشعريرة في غضون فترة تتراوح بين 10 أيام و15 يوماً عقب تعرّضهم لقرصة بعوضة حاملة لعدوى المرض، وقد تكون هذه الأعراض الأولى خفيفة ويصعب عزوّها إلى الملاريا. ويمكن للملاريا المنجلية، إذا لم تُعالج، أن تتطوّر إلى اعتلال وخيم وتسبب الوفاة خلال فترة 24 ساعة. وبحسب منظمة الصحة العالمية، ففي عام 2020، تعرض نصف سكان العالم تقريباً لخطر الإصابة بالملاريا، وهناك بعض فئات السكان المعرّضة لخطر أعلى بكثير للإصابة بالملاريا وتطور الإصابة لديها إلى مرض وخيم، وهي: الرضع والأطفال دون سن الخامسة والحوامل والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز»، والأشخاص ذوو المناعة المنخفضة الذين ينتقلون إلى مناطق يشتد فيها انتقال المرض، مثل العمال المهاجرين والسكان المتنقلين والمسافرين.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الاضطرابات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» أدت إلى زيادات كبيرة في حالات الإصابة بالملاريا والوفيات بين عامي 2019 و2020، ووفقاً للتحليل، فإن الاضطرابات في تقديم خدمات الملاريا ساهمت في حدوث 14 مليون حالة إصابة بالملاريا و69.000 حالة وفاة، وسجل عام 2020 لوحده 627 ألف حالة وفاة، أي بزيادة قدرها 000 69 وفاة مقارنة بالعام السابق. ووفقاً لما ورد في أحدث تقرير عالمي عن الملاريا، شهد عام 2020 حالات إصابة بالملاريا بلغت 241 مليون حالة مقارنة بعام 2019 الذي شهد 227 مليون حالة. وفي حين أن ما يقرب من ثلثي هذه الوفيات (47 ألف وفاة)، كانت ناجمة عن حالات التعطيل أثناء جائحة «كوفيد-19»، فإن الثلث المتبقي منها (22 ألف وفاة) يعكس تغييراً حديثاً في منهجية حساب وفيات الملاريا التي تتبعها المنظّمة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه لا يزال الإقليم الأفريقي التابع للمنظمة يستأثر بحصة كبيرة غير متناسبة من عبء المرض العالميّ. وفي عام 2020، حصل في هذا الإقليم 95% من حالات الإصابة بالملاريا و96% من الوفيات الناجمة عنها، علماً بأن الأطفال دون سن الخامسة شكّلوا نحو 80% من مجموع وفيات الملاريا في الإقليم. واستأثرت أربعة بلدان أفريقية بما يزيد بقليل على نصف جميع وفيات الملاريا في العالم، وهي: نيجيريا (31.9%) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (13.2%) وجمهورية تنزانيا المتحدة (4.1%) وموزامبيق (3.8%).

تقدم متفاوت

على الصعيد العالمي، لا يزال التقدم في مكافحة الملاريا متفاوتاً، ووجد التقرير أن العديد من البلدان ذات العبء المنخفض للمرض تتحرك بثبات نحو هدف القضاء على الملاريا. وأعلنت منظمة الصحة العالمية خلو دولتين، هما السلفادور والصين، من الملاريا في عام 2021، ومع ذلك، فإن معظم البلدان التي تعاني عبئاً كبيراً من المرض قد عانت نكسات وتفقد قوتها.

الوقاية من المرض

نتج عن توسيع نطاق إتاحة الأدوات والاستراتيجيات الخاصة بالوقاية من الملاريا خلال العامين الماضيين، أثر كبير في الحد من العبء العالمي لهذا المرض، بما في ذلك مكافحة ناقلات الأمراض بفعالية واستخدام الأدوية الوقائية المضادة للملاريا. وتعتبر مكافحة ناقلات الأمراض «الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات والرش الموضعي للأماكن المغلقة» عنصراً حيوياً في استراتيجيات مكافحة الملاريا والقضاء عليها، نظراً إلى فعاليتها الكبيرة في الوقاية من العدوى والحد من انتقال الأمراض.

اللقاح

منذ أكتوبر 2021، أوصت منظمة الصحة العالمية بالاستخدام الواسع للقاح RTS، S/AS01 المضاد للملاريا لدى الأطفال الذين يعيشون في الأقاليم التي يتراوح فيها معدل انتقال العدوى بالمتصورة المنجلية بين المتوسط والمرتفع. وقد ثبت أن اللقاح يقلّل بشكل كبير من الإصابة بالملاريا، والملاريا الوخيمة القاتلة، لدى الأطفال.