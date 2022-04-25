«تنمية المجتمع» في أبوظبي تنظم ورشاً تعريفية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي مجموعة من الورش التعريفية بتقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، بمشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام بمختلف تخصصاتها سواء المهنية، الثقافية، الإنسانية، النسائية، والفنون الشعبية والمسارح والعامة، بهدف التعريف بالخدمات والمتطلبات اللازمة للترخيص والآلية المتبعّة لها.

وقال مبارك سالم العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع: إن الدائرة تسعى إلى إيجاد أفراد وجهات يشاركون بفعالية في خدمة المجتمع، وذلك من منطلق دورها الرقابي والإشرافي في تعزيز وتنمية القطاع الاجتماعي من جهة، وتطوير القطاع الثالث التي يندرج تحت مظلته الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام من جهة أخرى».

وأشار إلى أن الدائرة وقعت خلال العام الماضي مذكرة تفاهم مع وزارة تنمية المجتمع في إطار تحديد الأدوار المنوطة بكلا الطرفين، والعمل على تطوير الأسس للعمل المشترك، حيث تسعى الدائرة إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتشغيلية المتعلقة بأنشطة الترخيص ومراقبة الجمعيات المرخصّة، وفقاً للتشريعات المنظمة للقطاع الثالث، لافتاً إلى أنه تم عقد تسع ورش تعريفية على مدار أسبوعين بحضور 105 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات نفع عام.