«شرطة أبوظبي» تكرم المتقاعدين والمتميزين في الظفرة

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت مديرية شرطة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي في «شرطة أبوظبي» فرق العمل المتميزة، وعدداً من المتقاعدين المتميزين في حفل إفطار جماعي، تقديراً لجهودهم المخلصة وإسهاماتهم في مسيرة البناء والتطوير، وتحفيزهم على الاستمرار في العطاء لمرحلة ما بعد التقاعد.

وأثنى العقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة الظفرة، على دور المتقاعدين في خدمة الوطن وحرصهم على التميز الوظيفي، مشيداً بما قدموه من أعمال ريادية في مسيرة عملهم الطويلة في خدمة المجتمع والحفاظ على منجزاته، كما قدم الشكر للموظفين المتميزين على روح المبادرة بتقديم أفكارهم ومجهوداتهم للارتقاء بالعمل الشرطي والأمني والقيام بواجباتهم على أكمل وجه، بما يحقق تطلعات وطن الخير والعطاء.

وقدم الشكر لمركز شرطة غياثي على مبادرته بتنظيم حفل الإفطار الجماعي، لافتاً إلى أن شهر رمضان المبارك يعزز روح التكافل والترابط الاجتماعي وعمل الخير، وقدم العقيد محمد شطيط الخييلي مدير مركز غياثي، الهدايا التذكارية للمتميزين من المنتسبين والمتقاعدين.