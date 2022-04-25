283 مشاركاً في المسابقات الرمضانية لشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

تفقد العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، بحضور العقيد عيسى المطوع، مدير إدارة الهوية المؤسسية، لجان التحكيم في المسابقات الرمضانية التي انطلقت بدورتها التاسعة والثلاثين بتنظيم من إدارة التوعية الأمنية. وتشمل مسابقة القرآن الكريم، ومسابقة الحديث النبوي الشريف، والمسابقة الثقافية.

واستمع العقيد علي المنصوري، إلى شرح حول المسابقة من العقيد الدكتور أحمد محمد عبد الله آل علي، رئيس قسم الشؤون الإسلامية والتسامح في إدارة التوعية الأمنية، والذي أكد أن المسابقات منذ انطلاقها في المرة الأولى عام 1983، تشهد في كل دورة جديدة إقبالاً ومشاركة من الموظفين بفئاتها الثلاث، وتلقى دعماً واهتماماً من القيادة العامة لشرطة دبي، وترصد جوائز مالية للفائزين، وبلغ عدد المتنافسين هذا العام في الفئات الثلاث 283 مشاركاً. وأوضح أن المسابقات تفتح باب المشاركة لفئات عدة، منها موظفو شرطة دبي عسكريون ومدنيون من كلا الجنسين، وأصحاب الهمم من موظفي شرطة دبي وأصحاب الهمم من مدارسة حماية للتربية والتعليم، والموقوفين في الحبسين الاحتياطيين بكل من بر دبي وبر ديرة، وهنالك لجان متخصصة للتحكيم في كل فئة، مضيفاً أن الفائزين بالمراكز الأولى في كل مسابقة، يحصلون على جوائز قيمة ضمن حفل ختامي، وهذا من شأنه تحفيز الموظفين على حفظ وتلاوة القرآن الكريم، وحفظ الأحاديث النبوية الشريفة، ونشر الثقافة العامة. كما تهدف المسابقات إلى تعزيز روح الولاء والانتماء وقيم الوسطية والسماحة وغيرها، مما يدعم مسيرة العمل بكل تفانٍ وإخلاص.