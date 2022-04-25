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سجادات صلاة من «زايد الإنسانية» لمرتادي المساجد
حمد سالم بن كردوس العامري
26 ابريل 2022 02:23

أبوظبي (وام)

قال حمد سالم بن كردوس العامري، المدير العام لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية: إن المؤسسة تواصل درب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بكل جهد وعطاء، خاصة في شهر رمضان المبارك، من أجل تعزيز الأعراف الدينية التي اعتادها شعب الإمارات من تعاون وعطاء، وتقديم الإحسان والصدقات ليكون هذا الشهر شهر خير وبركة ويمن وسعادة على جميع الأسر من مواطنين ومقيمين. 
ووجه العامري الشكر للموظفين والمتطوعين المشاركين في توزيع الوجبات، منوهاً بأن مؤسسة زايد، حرصاً منها على توفير مستلزمات الأمن والسلامة من جائحة «كورونا»، بادرت إلى تزويد المصلين في المساجد بسجادات صلاة وخاصة إلى العمال في منطقة المصفح، بدلاً عن الورق والنايلون الذي يتم استعماله أحياناً خارج المسجد والساحات الخارجية، كما يتم التوزيع داخل المؤسسة على المترددين عليها من الزوار. وقد كثفت التوزيع لهذه السجادات في يوم زايد للعمل الإنساني في التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، نظراً للإقبال الشديد على الصلاة في المساجد في العشر الأخير من هذا الشهر. وبهذه المبادرات، تكون المؤسسة قد ساهمت في هذا الموسم الرمضاني بالعديد من مبادرات الأعمال الخيرية.

حمد سالم بن كردوس العامري
مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية
رمضان
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