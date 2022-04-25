أمطار على بعض مناطق الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، أدت إلى سقوط أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة أحياناً على بعض المناطق. وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة أمس في سيح السلم (دبي) الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، وبلغت 42.5 درجة مئوية، وفق المركز الوطني للأرصاد. وتوقع المركز هطول الأمطار حتى 29 من الشهر الجاري، مشيراً إلى وجود حالة جوية، تتمثل في امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر ومن جنوب إيران يصاحبهما رياح شرقية وجنوبية شرقية رطبة ومع وجود الجبال وارتفاع درجات الحرارة تعمل على تطور السحب الركامية الممطرة، وفي يوم الأربعاء تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الشمال وتدفق السحب من الجنوب الغربي باتجاه الدولة.

وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناعلى بعض المناطق الشرقية والداخلية، قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، خاصةً غرباً مثيرة للغبار، تصل سرعتها إلى 40 كم/ ساعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

فيما يتوقع أن يكون الطقس ليوم غد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة خاصة ليلاً، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية، سرعتها من ًخفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تصل سرعتها إلى 35 س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.