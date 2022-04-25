«الهلال الأحمر» تزور كبار المحسنين في العين

محمد البلوشي (العين)

بدأ فرع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مدينة العين تنظيم زيارات لكبار المحسنين في مجالسهم، وتثميناً لإسهاماتهم وعطاءاتهم، التي تدعم برامجها في تقديم الدعم المادي والعيني للمعوزين والمحتاجين داخل وخارج الدولة.

وقال الدكتور أحمد الظاهري مدير مركز الهلال الأحمر في مدينة العين: إن هذه الزيارات تم اختيارها من حيث التوقيت لتتزامن مع نفحات أيام الشهر الفضيل لشرح دور هيئة الهلال الأحمر وبرامجها وخططها والخدمات، التي تقدمها للمجتمع والمشاريع التي يتم تنفيذها داخل وخارج الدولة، وجهودها التي تبذلها لبناء وتعزيز جسور التواصل بين «الهيئة» والمحسنين، باستثمار هذه الأيام المباركة، حيث تشهد المجالس الرمضانية إقبالاً كبيراً من الأهالي، وتكثر فيها تجمعات الأهالي والمحسنين.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، في مجلسه الرمضاني، وفداً من فرع هيئة الهلال الأحمر بمدينة العين.