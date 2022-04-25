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توزيع المير الرمضاني على أسر متعففة في دبي
توزيع المير الرمضاني على أسر متعففة في دبي
26 ابريل 2022 02:23

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء أحمد ثاني بن غليطة مدير مركز شرطة الرفاعة، بحضور نائبه العقيد جمعة خلفان المهيري، فعاليات مبادرة «إفطاركم علينا» التي نظمها المركز بالتعاون مع جمعية دار البر الخيرية، بهدف توزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة والمُحتاجة.
وأكد اللواء بن غليطة أن توزيع المير الرمضاني يأتي في إطار مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في يوم زايد للعمل الإنساني، وفي إطار المبادرات الخيرية التي تعكف شرطة دبي على تنظيمها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجية في الجمعية الخيرية، ضمن شهر الخير والعطاء والرحمة.
وأضاف اللواء ابن غليطة أن الحملة تأتي أيضاً في إطار حرص شرطة دبي على نشر السعادة في المجتمع والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع، مبيناً أن المبادرة وزعت 100 صندوق مير على الأسر المتعففة والمحتاجة في منطقة اختصاص الرفاعة، مثيناً في الوقت ذاته على جهود المشاركين كافة في العمل الخيري.

دبي
المير الرمضاني
شرطة الرفاعة
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