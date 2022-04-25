«تعليم»: الإسراع بتسجيل الطلبة في «التعليم العالي» قبل 28 أبريل

دينا جوني (دبي)

أعلمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي المدارس الحكومية بأن مستوى التسجيل في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية للعام الجامعي 2022-2023، مازال بطيئاً، بوجود عدد كبير من المدارس التي لم يتقدم منها أي طالب بعد للتسجيل.

ودعت «تعليم» مديري المدارس إلى التعميم على رؤساء وحدة شؤون الطلبة والمرشدين الأكاديميين بضرورة متابعة طلبة الصف الثاني عشر من المواطنين وأبناء المواطنات، وتشجيعهم على التسجيل قبل الموعد النهائي لخدمة التسجيل 28 أبريل 2022.

ولفتت المؤسسة إلى مراعاة عدد من النقاط خلال تقديم الطلبات، منها تعبئة طلب الالتحاق مع التأكد بأن يكون اختيار المؤسسة التعليمية والبرنامج الدراسي بشكل دقيق واستكمال البيانات والوثائق المطلوبة.

كما أنه على جميع الطلبة الذين سيلتحقون ببرنامج الخدمة الوطنية التقدم بطلب الالتحاق فوراً، لضمان الحصول على قبول من المؤسسة المعنية وكي يكون المقعد الجامعي متوفراً ومحجوزاً له بعد العودة من الخدمة الوطنية. ودعت إلى الالتزام بالتسجيل خلال الفترة المحددة حتى لا تضيع على الطالب فرصة الحصول على عرض القبول المشروط، والتي بناء عليها سيتم قبولهم بالشكل النهائي في المؤسسات.

أما بالنسبة للطلبة الذين نجحوا في تقديم طلب التسجيل، وحصلوا على رقم الطلب ويرغبون بالتغيير بين المؤسسات الجامعية أو البرامج الأكاديمية، فلفتت أنه تم إغلاق خدمة التعديل على خيارات مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية للعام الأكاديمي المقبل، على أن تتاح مجدداً خلال شهر يوليو 2022.

وشرحت أنه في حال كانت رغبة الطالب الالتحاق بمؤسسة تعليمية من خارج قائمة المؤسسات المدرجة ضمن نظام التسجيل الوطني، فإنها في مطلق الأحوال تنصحه بالتقدم بطلب التسجيل في المؤسسات المدرجة ضمن النظام، لكي يكون مقعده متوفراً في حال غيّر رأيه لاحقاً.

وأكدت «تعليم» أنه لن يتم فتح باب التسجيل مرة أخرى في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية للعام الأكاديمي المقبل، وبالتالي فإن على الطلبة الإسراع في تقديم طلبات الالتحاق وعدم تضييع الفرصة.