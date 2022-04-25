مجلس جامعة الإمارات يناقش مشاريع استراتيجية

العين (الاتحاد)

عقد مجلس جامعة الإمارات العربية المتحدة اجتماعه الرابع للعام الأكاديمي 2021 - 2022، برئاسة معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لمجلس الجامعة لمراجعة التقدم المتحقق في الملفات الأساسية التي تباشر من خلالها الجامعة دورها البحثي والأكاديمي وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، واستعراض التقارير المقدمة من مختلف اللجان الأساسية للبت فيما تحمله من توصيات. وأشاد الرئيس الأعلى للجامعة في بداية الاجتماع بالمشاركة المتميزة لجامعة الإمارات في معرض إكسبو 2020 دبي، كونها المؤسسة الأكاديمية الوطنية الوحيدة التي حظيت بشرف التواجد في هذا الحدث العالمي الضخم الذي جمع شرق العالم وغربه في أول انعقاد له في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث حقق الجناح نجاحاً لافتاً، وشهد إقبالاً كبيراً من الزوار الراغبين في التعرف على أفضل الوجهات التعليمية الرائدة في الدولة.

وقد أسهم الجناح في إطار مفهوم «جامعة المستقبل» في التعريف بالإمكانيات العلمية التي تتميز بها الجامعة، وإلقاء مزيد من الضوء على برامجها الأكاديمية والتطبيقية المتخصصة التي تواكب أحدث التطورات العالمية في البحوث العلمية التطبيقية والأنظمة التعليمية في عصر الثورة الصناعية الرابعة، والتعريف برؤية جامعة الإمارات الرامية لتحقيق أعلى مستويات الريادة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في ترسيخ قواعد الاقتصاد المعرفي وتوظيفه لبلوغ مستويات أرفع من التقدم والرفاه للمجتمع. وأكد معالي زكي نسيبة أهمية مضاعفة الجهود في اتجاه تحقيق رسالة الجامعة ومواصلة إسهامها الإيجابي في نهضة وتقدم الدولة، عبر تقديم محتوى علمي ومعرفي عالي الجودة في مرحلتي الدراسات الجامعية والدراسات العليا، يواكب أفضل البرامج العلمية عالمياً، فضلاً عن الإسهام في تطوير القدرات البحثية في الدولة، والاهتمام بتعزيز مستوى المشاركة المؤثرة في تعزيز إنتاج ونشر المعرفة ودعم جهود التنمية الوطنية.