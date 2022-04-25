«أكاديمية سيف بن زايد» تشارك طلبة التأهيل الشرطي الإفطار

العين (وام)

شارك اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية الطلبة المستجدين في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين، مأدبة الإفطار التي أقامتها الإدارة في إطار حرص شرطة أبوظبي على تعزيز قيم الترابط والتواصل المجتمعي.

وحضر مأدبة الإفطار العقيد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي، وعدد من رؤساء الأقسام والطلبة المستجدين الذين عبروا عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة والكريمة.

ونقل اللواء ثاني بطي الشامسي تهاني القيادة الشرطية بمناسبة شهر رمضان المبارك، واستمع إلى آراء الطلبة وملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن تطوير وتنظيم الدورات التدريبية.. حاثاً إياهم على التسلح بالعلم والمعرفة والاستفادة من الدورات التدريبية والمحاضرات النظرية وتطبيقها بعد التخرج.. متمنياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم العملية. وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتحقيق تطلعات القيادة الشرطية برفد جهاز الشرطة بكوادر بشرية ذات مهارة وكفاءة عالية، بما ينعكس إيجابياً على بيئة العمل الشرطي والأمني.

كما التقى بالطالبات المستجدات خلال جولة تفقدية بإدارة التأهيل الشرطي.. لافتاً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بإدخال برامج تدريبية متطورة تواكب العصر، وتتابع المستجدات في مجالات العمل الشرطي والأمني، وشملت الجولة الاطلاع على قاعات التدريب وبرامج التدريب والتأهيل والأنشطة المنفذة للمستجدين والمستجدات. من جانبه، أكد العقيد حسين علي الجنيبي أن الإدارة تسعى إلى تطوير العمليات التدريبية والتعليمية بالتركيز على تزويدهم بالدروس النظرية والعملية في العلوم القانونية والأمنية، مدعومة بتطوير المهارات البحثية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في معالجة القضايا الشرطية والاجتماعية.