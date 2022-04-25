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جامعة دبي تكرم الطلبة المتفوقين
جامعة دبي تكرم الطلبة المتفوقين
26 ابريل 2022 02:22

دبي (وام) 

كرّمت جامعة دبي 76 من الطلبة المتفوقين في العام الأكاديمي 2020/ 2021. وأعرب الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي عن سعادته بتكريم طلبة الجامعة المتفوقين وقال: إن هذه المناسبة من أكثر المناسبات التي يحبها لتكريم المتفوقين الذين أجادوا في دراستهم، متمنياً أن يستمروا في المحافظة على هذا التفوق في المستقبل. 
وأشار إلى أن المتفوقين هم المستقبل أو إكس 10، وهي المبادرة التي تعتبر من أفضل مبادرات حكومة دبي، وأن إكسبو 2020 الذي نعيش أجواء نجاحه. وأكد حرص الجامعة على الاهتمام بجميع الطلبة وخاصة المتفوقين منهم، وحرصها على تهيئة بيئة تعليمية مستقبلية متميزة ومتعددة التخصصات قادرة على رفد المؤسسات الحكومية والخاصة بنخبة من أفضل المتخصصين، للمساهمة في نهضة الوطن وحماية مكتسباته.

دبي
جامعة دبي
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