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2.6 مليون درهم من «خيرية الشارقة» لمشروع زكاة الفطر
2.6 مليون درهم من «خيرية الشارقة» لمشروع زكاة الفطر
26 ابريل 2022 02:22

الشارقة (وام)

 رصدت جمعية الشارقة الخيرية 2.6 مليون درهم لمشروع زكاة الفطر من مخصصات حملتها الرمضانية لشراء المستحقات، المقرر توزيعها وتشمل توزيع 130 ألف كيس أرز على 15 ألف أسرة من الفئات المستحقة، وتشمل المسجلين بكشوفها بمقرها الرئيس وجميع المدن والمناطق التابعة، وتستمر عمليات التوزيع حتى فجر يوم عيد الفطر السعيد. 
وأوضح عبدالله بن خادم المدير التنفيذي للجمعية، أن الجمعية مستمرة في تلقي تبرعات المحسنين الراغبين في إنابة الجمعية عنهم في توزيع زكاتهم بواقع 25 درهماً عن الفرد الواحد لإيصالها إلى مستحقيها المسجلين بكشوف الجمعية بشكل عيني. 
من جانبه، لفت ناصر مسعود بلال رئيس قطاع الفروع، مدير إدارة الجمعية في كلباء إلى أهمية التبكير بإخراج مستحقات الزكاة لتمكين الجمعية من أداء دورها الخيري والإنساني في إيصالها لمستحقيها في الوقت والمكان المناسبين.

الشارقة
جمعية الشارقة الخيرية
رمضان
زكاة الفطر
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