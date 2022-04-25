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خيرية سعود المعلا تتلقى 8 ملايين درهم
ماجد بن سعود المعلا يكرم بنك دبي الإسلامي (من المصدر)
26 ابريل 2022 02:22

أم القيوين (وام)

تلقت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية دعماً مالياً بقيمة 8 ملايين درهم من بنك دبي الإسلامي لدعم المشروعات والبرامج الخيرية التي تنفذها العام الجاري. وأشاد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بجهود بنك دبي الإسلامي ودورهم تجاه أبناء المجتمع بفئاته كافة، مثمناً دعم ورعاية البنك للمؤسسات الخيرية داخل الدولة. 
وقال الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا إن المؤسسة تعمل على تقديم المساعدات للحالات الضعيفة والأسر محدودة الدخل، وتسخر كل الإمكانات للمساهمة في رسم البسمة والأمل في قلوب العديد من الأفراد، وتوفير الحياة الكريمة لهم، لافتاً إلى أن المساعدات تشمل تسديد الرسوم الدراسية والجامعية لعدد كبير من الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية المختلفة، إضافة إلى تسديد مبالغ لقضايا الإيجارات ومساعدات طبية، ومساعدات دفع فواتير وتوصيل خدمة الكهرباء والماء للمنازل الجديدة لذوي الدخل المحدود. من جانبه أكد راشد الحمر مدير المؤسسة أن هذا الدعم الذي قدمه البنك يأتي في إطار التعاون والتنسيق والشراكة المجتمعية لتعزيز الخدمات والمشاريع الخيرية والإنسانية التي تقدمها مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية لمساعدة الأسر الفقيرة والمتعففة والأيتام والطلبة وأصحاب الهمم والمرضى موضحاً أن المؤسسة تغطي الكثير من الأسر من خلال توفير احتياجاتها، وذلك عبر باحثين وباحثات يطلعون على الملفات من خلال الزيارات الميدانية، ومن ثم تحديد الاحتياجات.

سعود بن راشد المعلا
مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية
بنك دبي الإسلامي
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