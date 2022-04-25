أبوظبي تتزين لاستقبال عيد الفطر السعيد

هالة الخياط (أبوظبي)

بدأت بلدية مدينة أبوظبي تزيين الشوارع الرئيسية والفرعية والجسور والدوارات في جزيرة أبوظبي بمئات اللوحات الفنية المضيئة ابتهاجاً واحتفاءً بقدوم عيد الفطر المبارك، وذلك لإدخال البهجة على نفوس أفراد المجتمع، باستقبال هذه المناسبة. وتعمل فرق البلدية على تركيب لوحات زينة عيد الفطر كزينة إضافية لزينة رمضان، وتتميز اللوحات بأنها مزيج من التشكيلات الهندسية المختارة بين النجوم والأهلّة وكلمات التهنئة بعيد الفطر المبارك.

وتمت إضافة لوحات مضيئة خاصة بعيد الفطر، وتركيب زينة العيد على أعمدة الإنارة الأمامية عند كل تقاطع في الطرق الرئيسة والفرعية. وتتضمن لوحات زينة العيد الكثير من عبارات وكلمات المعايدة المتعارف عليها، مثل: «عيدكم مبارك»، «عساكم من عواده»، «ينعاد عليكم»، «من العايدين والغانمين». وتم دمج ألوان عديدة في اللوحة الواحدة لإعطائها روحاً خاصة تميزها عن المناسبات الأخرى، بالإضافة إلى تطعيم جميع المجسمات والتشكيلات بمادة الأكريليك. وحرصت البلدية على أن تكون التشكيلات والمجسمات المضيئة التي يتم تركيبها ضمن زينة عيد الفطر المبارك ذات أحجام مناسبة وآمنة لمستخدمي الطرق من السيارات والمشاة، وكذلك على أن تكون جميعها مصنعة من مواد صديقة للبيئة، وذات جودة عالية من جهة العزل ومقاومة جميع العوامل الجوية.

آلية خاصة

وضعت بلدية مدينة أبوظبي آلية خاصة لمتابعة عمل الزينة بكامل كفاءتها، وذلك من خلال تخصيص طاقم فني متمرس، ولديه إلمام تام بجميع الخطط والتوقعات التي من الممكن أن تحدث، والتعامل معها على الفور، حفاظاً على المظهر الجمالي للزينة.

ويتميز جسر المقطع بتركيب زينة علوية وعلى الأطراف باللون الأخضر الفستقي، وإضافة حبال ضوئية معلقة تربط أعالي جانبي الجسر بمجسمات للنجوم والأهلة مع الإنارة الأساسية، كما تم تركيب 20 تشكيلاً هندسياً بشكل نجمة على أعمدة الإنارة في المسافة ما قبل الجسر، وتمت كسوة الأعمدة من الأعلى حتى الأسفل بخطوط ضوئية من اللونين الأبيض والأخضر، مما يعطي تناسقاً جميلاً بين التشكيلات.