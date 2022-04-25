حملة توعية للحفاظ على المظهر الحضاري في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل ممثلة بقطاع عمليات البلديات الفرعية حملة توعية شاملة افتراضية في أبوظبي والبر الرئيسي بهدف رفع مستوى الوعي والمشاركة المجتمعية بخصوص مواجهة مشوهات المظهر العام، حيث ركزت الحملة على ظاهرة نشر الملابس خارج النوافذ وعلى الشرفات بشكل ظاهر للعيان، مما يشوه مظهر المباني والمدينة بشكل عام.

وتأتي هذه الحملة تأكيداً لحرص البلدية على إشراك المجتمع في تعزيز المظهر الجمالي المتناسق للشوارع والمباني، وعدم إظهار أي نوع من مشوهات المظهر العام، حيث تمثل ظاهرة نشر الملابس والمتعلقات المنزلية بشكل مكشوف أمراً مشوهاً للمظهر الخارجي للمباني.

كما دعت البلدية أفراد المجتمع إلى استخدام البدائل العصرية الحديثة في تجفيف الملابس بدلاً من نشرها على النوافذ وفي الشرفات، وتفعيل مسؤوليتهم المجتمعية تجاه المظهر العام وحمايته من كافة أنواع المشوهات، مشيرة إلى أن وضع مناشر الغسيل وغيرها من المواد خارج حدود النوافذ والشرفات يعد مخالفة لقانون المظهر العام، وتترتب على ذلك مسؤولية قانونية حسب ما تنص عليه اللوائح الخاصة بتشويه المظهر العام، حيث تأمل البلدية بتعاون المجتمع في هذا الصدد بهدف حماية المظهر العام من المشوهات.

رسائل نصية بثلاث لغات

تضمنت الحملة إرسال رسائل نصية توعوية SMS بثلاث لغات (عربية - إنجليزية - أوردو) إلى أفراد المجتمع لحثهم على عدم وضع مناشر الغسيل في مكان بارز وخارج حدود النوافذ والشرفات، وكذلك نشر منشورات توعية من خلال قنوات التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، «تويتر»، «سناب شات»، «فيس بوك» في الشأن ذاته.