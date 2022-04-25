«السلامة الغذائية» تطلق أطلس الأمراض الجراحية للجمل وحيد السنام

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية النسخة الأولى من أطلس الأمراض الجراحية في الجمل وحيد السنام المعتمد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ويعد هذا الإنجاز الأول والفريد من نوعه على مستوى العالم المتخصص في جراحة الإبل العربية (وحيدة السنام)، حيث يسلط الضوء على كافة الأمراض التي تصيب الجمال المنتشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص ومنطقة شبه الجزيرة العربية بشكل عام.

ووقع سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والدكتورة مونيك إيلويت مدير عام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية النسخة الأولى من أطلس الأمراض الجراحية في الجمل وحيد السنام، وذلك خلال زيارتها الأخيرة مع الوفد المرافق إلى الهيئة، وستتولى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية التسويق للأطلس لدى أعضائها ونشره عبر منصتها الإلكترونية.

وأكد راشد بن رصاص المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية، أن أطلس أمراض الإبل يمثل باكورة الجهود ونتاج الخبرات التي تم اكتسابها خلال سنوات العمل في مجال جراحة الإبل بالمستشفى البيطري التابع للهيئة، حيث يحتوي على أسس التدخل الجراحي للأمراض الجراحية التي تصيب الإبل، بالإضافة إلى احتوائه على مجموعة كبيرة من الصور التي توضح الأعراض المرضية في الحيوانات بالحقل وطريقة التدخل الجراحي. وأشار الدكتور محمد نايف طلفاح أخصائي أشعة من المستشفى البيطري بالوثبة، إلى أن الأطلس يعد بمثابة مرجع عالمي معتمد لطلاب الطب البيطري وعلم الحيوان، لما يحتويه من معلومات قيمة ونادرة لأمراض الإبل الجراحية الشائعة ونادرة الحدوث. كما يعد مرجعاً مناسباً للأطباء الجدد المقبلين على العمل في ميدان الجمال والذي ما زال مبهماً حتى يومنا هذا.