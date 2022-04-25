إنجاز 120 كم طرقاً داخلية بالفجيرة

الفجيرة (وام)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وبدعم من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أنجزت دائرة الأشغال والزراعة في حكومة الفجيرة المرحلة الخامسة من شبكة الطرق الداخلية بطول 120 كيلومتراً. وتوزعت شبكة الطرق الداخلية في مختلف مناطق الإمارة، وهي: «البليدة - البدية - العقة - زكت - دبا العكامية - غوب - الغزيمري - البثنة - مسافي - وادي مي - احفره - اوحلة - الطويين - وادي العبادلة -الحلاة - يعلا - ظاهر الصفوة - وعيب الحنة - سكمكم - المحترقة - الرحيب - الفصيل - رول دبا «المرحلتان الأولى والثانية» الرماني - الفرفار - الراشدية - الرغيلات «المرحلتان الأولى والثانية» ضدنا - الحليفات «المرحلة الثانية»، وقد تم تنفيذ المشروع بما يلبي احتياجات أهالي المناطق وتسهيل تنقلهم وفق أفضل معايير الأمن والسلامة.

ويأتي هذا الإنجاز بهدف تطوير شبكة البنية التحتية وتقديم خدمات التنقل وأمن الطرقات وفق معايير عالمية.