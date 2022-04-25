«صحة أبوظبي» تدعو منشآت الرعاية للإبلاغ عن عدوى «شيغيلا»

منى الحمودي (أبوظبي)

أبلغت دائرة الصحة في أبوظبي جميع مزودي خدمات الرعاية الصحية في الإمارة بأن منظمة الصحة العالمية أخطرت في 24 مارس 2022 عن وجود ارتفاع غير عادي في عدد حالات بكتيريا «شيغيلا» (extensively drug-resistant «XDR» Shigella Sonnei) المقاومة للأدوية على نطاق واسع والتي أُبلغ عنها في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية وعدة بلدان أخرى في الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية منذ أواخر عام 2021 (النمسا، بلجيكا، الدانمرك، فرنسا، ألمانيا، ايرلندا، إيطاليا، النرويج، إسبانيا).

وقالت الدائرة في تعميم: إنه على الرغم من أن معظم الإصابات المسجلة ببكتيريا Shigella sonnei (العدوى المعوية التي تسببها فصيلة بكتيريه) هي لمدة زمنية قصيرة من المرض وحالات وفاة منخفضة، إلا أن داء الشيغيلا «shigellosis» المقاومة للأدوية المتعددة (MDR) والمقاومة للأدوية على نطاق واسع (XDR) هو مصدر قلق للصحة العامة. وخلال الجهود المبذولة للتحري عن المرض، تم الإبلاغ عن عدد من حالات البكتيريا المقاومة لأنواع مختلفة من المضادات الحيوية ومن ضمنها (fpenicillin، third generationcephalosporins، aminoglycosides، tetracycline، sulphonamides، quinolonesand azithromycin)، مما يترك خيارات علاجية محدودة للغاية للحالات المتوسطة إلى الشديدة.

ويمكن أن تنتقل بكتيريا «شيغيلا» عن الطريق البرازي الفموي بالاتصال المباشر أو غير المباشر، واستهلاك الطعام أو الماء الملوث، والاتصال الجنسي مع الشخص المصاب. وتشمل الأعراض الأكثر شيوعاً: الإسهال المائي أو الدموي، وآلام البطن والتشنجات، والحمى والغثيان والقيء، وفقدان الشهية والصداع والشعور بالتوعك.

يقظة

أوضحت دائرة الصحة أبوظبي أنه استناداً إلى المعلومات المحدودة المتاحة في هذه المرحلة، فإن احتمالية الانتشار من أوروبا إلى غيرها من البلدان عالية، لذا يجب على جميع المهنيين الصحيين أن يكونوا أكثر يقظة بالتعامل مع أي من الحالات المشتبهة أو المؤكدة للإصابة بالبكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة أو المقاومة للأدوية على نطاق واسع، ويجب الانتباه إلى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى والمسافرين القادمين من المناطق عالية الخطورة. كما يجب على مزودي الرعاية الصحية الإبلاغ الفوري عن أي من الحالات المشتبه بها أو مؤكدة الإصابة بالبكتيريا «MDR or XDR Shigella Sonnei» إلى مركز أبوظبي للصحة العامة - دائرة الصحة من خلال موقع التبليغ الإلكتروني للأمراض المعدية - الأمراض المنقولة بالغذاء. كما يجب أخذ العينات المخبرية المطلوبة والتنسيق وإرسالها إلى مختبر مدينة الشيخ خليفة الطبية، وضرورة اتخاذ الاحتياطات القياسية واحتياطات مكافحة الأمراض المنقولة عن طريق التلامس أثناء التعامل مع أي مريض مصاب أو مشتبه بإصابته.