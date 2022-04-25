شراكة استراتيجية بين «ضمان» و«ناس لإدارة الخدمات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «ناس لإدارة الخدمات» الرائدة بمجال إدارة العمليات والخدمات على مستوى المنطقة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز مكانتها وتوفير باقة من الخدمات المتنوعة لمتعامليها الحالين والمحتملين على مستوى إمارة دبي والإمارات الأخرى.

وجرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيس لشركة ضمان بحضور حمد عبدالله المحياس الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، وعمير نظامي الرئيس التنفيذي لمجموعة «ناس».

وقال حمد عبدالله المحياس الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي -ضمان: «إن شراكتنا مع شركة ناس تسهم في تحقيق استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز الخدمات والقيمة المضافة التي نقدمها لمتعاملينا على مستوى الدولة، إلى جانب مواصلة العمل على توفير أفضل بنية تحتية تشغيلية لتلبية احتياجات مشتركينا بمختلف احتياجاتهم».

وأضاف المحياس: «نحرص على تقديم تجربة استثنائية لمتعاملينا في ضمان، وهو الأمر الذي عزز من توجهاتنا لاختيار«ناس» كشريك استراتيجي، وذلك نظرًا لسجلهم الحافل بالإدارة الفاعلة لوثائق التأمين وخدمة المتعاملين، فضلاً عن التزامهم بتبني الابتكار الرقمي وتوظيفه في تعزيز تجربة المتعاملين بشكل مستمر. كما سنسعى من خلال هذا التعاون إلى تبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات التي من شأنها الارتقاء بتجربة متعاملينا وموظفينا في كلا الجانبين».

وقال عمير نظامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ناس نيورون»: «يسرنا التعاون مع «ضمان»، لجعل خدمات الرعاية الصحية في متناول أيدي المواطنين والمقيمين في الدولة وبأسعار معقولة. كما نتطلع من خلال هذه الشراكة مع فريق«ضمان» المتميز، إلى تحسين تجربة المرضى وتزويدهم بشتى وسائل الراحة وذلك من خلال خبراتنا وتقنياتنا الاستثنائية التي نوفرها». جدر الإشارة إلى أن شركة «ناس» لإدارة الخدمات هي شركة فرعية تابعة لمجموعة «ناس نيورون للخدمات الصحية»، والتي تعد أكبر مجموعة مزودة للخدمات الطبية في دولة الإمارات، حيث تعمل على توفير الخدمات لأكثر من 1.5 مليون شخص في الدولة بالإنابة عن أكثر من 50 شريكاً، حيث تستخدم الشركة أنظمة إدارة المطالبات الطبية المتطورة لتقديم خدمات صحية حسب أعلى المعايير.