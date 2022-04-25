«انقر للتبرع الفوري» تنطلق في مراكز تسوق ماجد الفطيم

دبي (الاتحاد)

تطلق «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» مبادرة «انقر للتبرع الفوري» في عدد من المراكز التجارية الكبرى لتسهيل المساهمة المباشرة للجمهور في إطعام الجوعى، ومساندة الفئات الأقل حظاً من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات والكوارث في المجتمعات الأقل حظاً ضمن مبادرة «المليار وجبة».

وضمن مبادرة «انقر للتبرع الفوري» «Tap to Donate»، يتم في مرحلتها الأولى توزيع 25 جهازاً ذكياً للتبرع الفوري الميسر في عدد من المراكز التجارية التابعة لشركة ماجد الفطيم لتلقي التبرعات بأحدث تقنيات التبرع عبر الدفع الفوري باستخدام البطاقات المصرفية الشخصية من فيزا VISA أو ماستر كارد mastercard، أو عن طريق الدفع بالهاتف الذكي، أو الساعة الذكية عبر تقنيات «آبل باي» Apple Pay أو جوجل باي Google Pay.

وتتوزع أجهزة التبرع بالمرحلة الأولى في 3 مراكز تجارية هي سيتي سنتر مردف ومول الإمارات بدبي، وسيتي سنتر الزاهية بالشارقة، وتوفر خياراً ميسراً لروادها وكوادرها وموظفيها والعاملين فيها للتبرع، ودعم مبادرة «المليار وجبة».

وتوفر الأجهزة مجموعة خيارات للتبرع مثل التبرع بمبلغ 10 دراهم، أو 50 درهماً، أو 100 درهم، تسهم في توفير المكونات الغذائية الأساسية التي يحتاجها الأفراد والأسر في المجتمعات الأقل حظاً لإعداد وجبات الطعام.

وتتواجد أجهزة التبرع الفوري في مواقع حيوية في مراكز التسوق الثلاثة في كلٍ من دبي والشارقة. وهي واضحة لرواد مراكز التسوق بتصميم تفاعلي يحاكي شكل هاتف ذكي كبير بطول 190 سنتيمتراً.

وتوفر أجهزة التبرع الفوري خياراً جديداً مبتكراً للأفراد للتبرع بشكل مباشر في مبادرة «المليار وجبة»، وتدعم مبدأ المشاركة المجتمعية الذي توظفه «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» لإتاحة الفرصة للجميع للمساهمة في العمل الخيري والإنساني بما يوسع دائرته ويعزز كفاءته ويسرّع تحقيقه لأهدافه الإنسانية.

وقال المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، حمد بن الشيخ أحمد الشيباني: إن توظيف تقنيات التبرع الفوري الذكية، والتي توفرت عبر أجهزة تفاعلية في مراكز التسوق الكبرى ستسهم بالتبرع المباشر للحملة الإنسانية الأكبر في المنطقة لإغاثة المحتاجين والفقراء في 50 دولة حول العالم، مضيفاً أن مبادرة «انقر للتبرع الفوري» والمعروفة اصطلاحاً باللغة الإنجليزية «Tap to Donate» جعلت عملية التبرع أكثر سلاسة، وذلك بنقرة واحدة على شاشات أجهزة التبرع ما من شأنه أن يذكي وجدان الناس وما يعتمل في قلوبهم الرحيمة بطرق أكثر تفاعلية لمساعدة جياع البطون، ومن يعانون الفاقة في سائر بقاع الدنيا.

وقالت سارة النعيمي، مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «أجهزة التبرع الفوري التي توفرها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في عدد من المراكز التجارية الكبرى تقدم آلية سريعة وميسرة للمساهمة المباشرة بتبرعات مالية لتوفير الدعم الغذائي لمن هم في أمس الحاجة للمساندة في المجتمعات الأقل حظاً في 50 دولة تغطيها «مبادرة المليار وجبة» الأكبر من نوعها في المنطقة. وتوظيف التقنيات والتطبيقات المبتكرة والذكية من خلال هذه المبادرة يسهم في تفعيل دور التكنولوجيا المالية في دعم وتوسيع آليات العمل الخيري والإنساني، وتمكين المزيد من الأفراد للتبرع والمساهمة في مكافحة الجوع وإغاثة الأشد حاجة حول العالم».

بدوره أكد فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات لدى «ماجد الفطيم العقارية»: أن مشاركة ماجد الفطيم في تمكين المزيد من المتبرعين والمساهمين من دعم مبادرة «المليار وجبة» عبر أجهزة التبرع الفوري التي تتوزع في عدد من مراكزها التجارية في دبي والشارقة تأتي من التزامها بدعم مبادرات العمل الإنساني العالمي التي تنطلق من دولة الإمارات وتهدف لتقديم العون والمساندة للمحتاجين حول العالم.

5 ملايين درهم من «مبادلة»

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، تبرعها بمبلغ 5 ملايين درهم لدعم مبادرة «المليار وجبة» الأشمل من نوعها، والتي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، لتوفير الدعم الغذائي المباشر للمحتاجين والجوعى في المجتمعات الفقيرة في 50 دولة حول العالم. وقال حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية، في مبادلة: «تحرص مبادلة على إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمعات في جميع أنحاء العالم، ونحن فخورون بدعم هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، المستمدة من رؤية وإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والتي تجسّد أسمى معاني الخير والعطاء والعمل الإنساني التي غُرست قيمها في دولتنا بفضل قيادتنا الرشيدة. ونفخر دوماً بدعم مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في سعيها لمدّ يد العون والمساعدة للمحتاجين في مختلف أرجاء العالم».

دار البر تقدم 5 ملايين درهم دعماً لمبادرة «مليار وجبة»

أعلنت جمعية «دار البر» تقديم 5 ملايين درهم دعماً لمبادرة «المليار وجبة»، الأكبر في المنطقة، التي تنطلق من دولة الإمارات لتقدم الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء في 50 دولة، وتوفر شبكة أمان غذائي للفئات الأشد حاجة، وخاصة الأطفال واللاجئين والنازحين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي.

وتدعم مساهمات الأفراد والمؤسسات والجمعيات الخيرية والفعاليات الاقتصادية والمجتمعية ومختلف مكونات قطاعات الأعمال والشركات توفير المواد الغذائية الأساسية المطلوبة لتقديم الدعم الغذائي المباشر، من خلال مبادرة «المليار وجبة» لمستحقيه في أماكن وجودهم.

ويسهم التبرع المليوني الذي تقدمه «جمعية دار البر» المتخصصة في العمل الإنساني والمجتمعي منذ سنوات، في دعم جهود مبادرة «المليار وجبة»، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، وبنك الإمارات للطعام، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والعديد من المؤسسات الإنسانية والخيرية، للوصول بالدعم الغذائي والطرود التموينية للمستفيدين مباشرة في المجتمعات الأقل دخلاً التي تغطيها المبادرة.

