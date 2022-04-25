6.8 مليار درهم قيمة عقود منحها «إكسبو 2020 دبي»

دبي (وام)

كشف «إكسبو 2020 دبي» عن منحه عقوداً بقيمة 6.8 مليار درهم لشركات صغيرة ومتوسطة، ليسهم بشكل كبير في انتعاش قطاع حيوي في اقتصاد دبي النشط، ويتجاوز التزامه السابق حين تعهد في عام 2016 بمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة ما لا يقل عن 20 في المائة من إجمالي إنفاقه المباشر وغير المباشر.

يمثل هذا الرقم أكثر من ربع قيمة العقود التي منحها «إكسبو 2020 دبي».. فمن بين 3.245 مورّداً حصلوا على عقود من «إكسبو 2020 دبي»، كان 66 في المائة منهم «2.150» شركات صغيرة أو متوسطة، ومن بين هذا العدد، كانت 64 في المائة من تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة «1.390» عبارة عن مشروعات محلية، وهو ما يجسد قدرات وتنوع الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها ويدعم الحملة الأوسع للدولة من أجل ازدهار القطاع الخاص واقتصاد أكثر مرونة. وبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة من خارج دولة الإمارات 760 شركة من المملكة المتحدة، بواقع 24 في المائة والولايات المتحدة 16 في المائة وفرنسا 4 في المائة والهند 4 في المائة وأستراليا 4 في المائة. وبشكل عام، استعان «إكسبو 2020 دبي» بمورّدين من 94 دولة من خارج الإمارات، في دلالة على الانتشار العالمي لهذه النسخة من «إكسبو» الدولي ومدى تأثيرها. وقال محمد مختار صافي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية نائب الرئيس التنفيذي لـ«إكسبو 2020 دبي»، إنه: «تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى دعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عملنا على دعم هذه الشركات منذ بداية مسيرتنا في هذه النسخة من (إكسبو) الدولي، فهي شريان الحياة للاقتصادات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دولة الإمارات ومحرك أساسي للنمو الاقتصادي ومصدر حيوي لإتاحة فرص العمل».

وأضاف: «تمثل مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه النسخة الاستثنائية من «إكسبو» الدولي جزءاً مهما من إرث «إكسبو 2020 دبي» لدولة الإمارات والمنطقة ككل، إذ تحفز التوظيف والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، وتسهم في نمو اقتصادي مستدام.. فمن شركات البناء إلى منظمي الفعاليات ومتاجر البيع بالتجزئة وحتى منافذ الأطعمة والمشروبات، أدَّت الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً رئيسياً في نجاح «إكسبو 2020 دبي»، الذي منح 1.06 مليار درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة الكائنة في دولة الإمارات في عام 2021 وحده.