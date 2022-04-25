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بلدية دبي: تكثيف الحملات التفتيشية قبيل عيد الفطر
بلدية دبي تكثف حملاتها التفتيشية
26 ابريل 2022 02:22

آمنة الكتبي (دبي)

تنفذ بلدية دبي حملات رقابية تخصصية في مجال الصحة والسلامة قبيل عيد الفطر المبارك، للرقابة على جميع المنشآت ذات العلاقة بالصحة البيئية في الإمارة، وتشمل: الصالونات ومراكز التجميل ومؤسسات تداول المنتجات الاستهلاكية وأماكن تقديم الخدمات في المقاهي والفنادق.
واستعدت إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي من خلال إعداد وتنفيذ الحملات الرقابية التخصصية والتي شملت حملة الرقابة على المواد الملامسة للغذاء طيلة شهر رمضان وعيد الفطر، وذلك نظراً لزيادة الإقبال عليها واستخدامها في محال الأغذية سريعة التحضير والمطاعم، وحملة الرقابة على المقاهي وتنفيذ حملة الرقابة على مراكز التجميل والصالونات النسائية، نظراً لزيادة الإقبال على الخدمة استعداداً لعيد الفطر السعيد.
وأوضحت البلدية أن إدارة الصحة والسلامة تعمل بشكل متواصل وعلى مدار الساعة خلال شهر رمضان، لضمان الالتزام بضوابط واشتراطات الصحة والسلامة ومن خلال الفرق المتخصصة، والتي تشمل فريقاً متخصصاً في مواصفات واشتراطات المواد الملامسة للغذاء، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، وفريقاً متخصصاً في تقييم المخاطر الصحية المرصودة في أماكن تقديم الخدمات في المقاهي، وفريقاً متخصصاً في تقييم المخاطر الصحية المرتبطة بالممارسات والمنتجات كالحناء في مراكز التجميل والصالونات، إضافة إلى فريق الاستجابة للبلاغات والشكاوى، وفريق الدعم الرقابي الخاص بالحالات الطارئة.
وتكثف البلدية حملاتها التفتيشية على المراكز خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، بسبب زيادة الإقبال عليها قبل العيد للتأكد من الالتزام بهذه المعايير ومخالفة المؤسسات غير الملتزمة بالضوابط المعمول بها وفق برنامج عمل محدد وبطاقم من المفتشين المتخصصين في هذا المجال، ليشمل جميع المحال العاملة في إمارة دبي، للتأكد من استيفائها اشتراطات ومعايير الصحة والسلامة العامة. كما تنفذ البلدية حملات رقابية على الصالونات النسائية، وسيتم سحب عينات عشوائية للمواد المستعملة في هذه الصالونات، ومنها الحناء للتأكد من عدم خلطها بمواد كيميائية، والتأكد من أنها لا تحوي مواد ضارة يمكن استخدامها على البشرة مباشرة، كما منعت بلدية دبي خلط الحناء بالمواد الكيميائية، مثل البترول، وصبغات الشعر، والأحماض.

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