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316 دورية وإجراءً استعداداً لعطلة العيد بالشارقة
عبدالله بن عامر يترأس اجتماع شرطة الشارقة (من المصدر)
26 ابريل 2022 02:22

الشارقة (الاتحاد)

 أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة تخصيص 316 دورية عسكرية ومدنية، وإجراءً أمنياً ومرورياً ووقائياً استعداداً لاستقبال ليلة 27 من رمضان، وعطلة عيد الفطر السعيد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة، برئاسة العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، بحضور عددٍ من مديري الإدارات المعنية بالقيادة.
واستعرض الاجتماع الخطط الأمنية والمرورية الشاملة التي تم إعدادها لليلة 27 رمضان وعطلة عيد الفطر المبارك، من قبل الإدارات المختصة، وتخصيص الدوريات، وتسييرها في كافة المناطق والشوارع الرئيسية داخل مدينة الشارقة، والمنطقتين الشرقية والوسطى، وتنظيم حركة السير بجميع الميادين، والتقاطعات، وبالقرب من الساحات المحيطة بالمساجد، بهدف المحافظة على الهدوء والانسيابية والنظام بشكلٍ عام.
وأشار العميد عبدالله مبارك بن عامر، إلى أهمية وقوف المركبات بشكل صحيح والحد من الوقوف العشوائي خلال صلاتي التراويح والتهجد، وصلاة العيد الأمر، الذي يؤدي إلى عرقلة حركة السير، وإعاقة حركة مركبات الشرطة أو الدفاع المدني، والإسعاف في حالات الطوارئ.
ودعا نائب قائد عام شرطة الشارقة إلى تجاوب أفراد الجمهور مع التوجيهات الخاصة، والالتزام بالإرشادات والنصائح التي تهدف لتوفير السلامة العامة، وتهيئة الأجواء التي تتناسب مع الشعائر الدينية خلال ليالي رمضان المباركة، والمناسبات الاحتفالية خلال أيام عيد الفطر السعيد، إلى جانب الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19»، وتطبيق الإجراءات الصادرة بخصوصه من الجهات المعنية.

الشارقة
شرطة الشارقة
عيد الفطر
رمضان
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