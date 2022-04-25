«شرطة رأس الخيمة» تناقش مؤشرات استخدام الخدمات الذكية

رأس الخيمة (الاتحاد)

ترأس اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي رئيس اللجنة العُليا الدائمة - قائد عام شرطة رأس الخيمة، اجتماع اللجنة العُليا الدائمة الرابع 4/2022، بحضور أعضاء اللجنة العُليا الدائمة برأس الخيمة، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى القيادة العامة.

وكرّم النعيمي، العقيد عمر محمد العود الطنيجي نائب مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات بشرطة رأس الخيمة، تقديراً لجهوده المتميزة.

وتم استعراض نسب الاستخدام للخدمات الإلكترونية والذكية ومناقشة التقرير الإحصائي الأمني للربع الأول 2022مودعا القائد العام إلى ضرورة تطبيق سياسة التطوير والتحسين المستمر بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الشرطي، والخدمات المقدمة إلى الجمهور التي تعكس مدى اهتمام اللجنة العُليا برأس الخيمة، بمتابعة مجريات العمل في مختلف المجالات الشرطية والأمنية على مستوى الإمارة، مؤكداً أهمية الالتزام بتطبيق استراتيجية وزارة الداخلية ومبادراتها، واستحداث المشاريع والمبادرات التطويرية التي تدعم تحسين وتطوير الأداء.