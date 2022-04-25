100 ألف درهم من يوسف العجماني  ل«لنزلاء عقابية عجمان»

عجمان (الاتحاد)

تسلم العميد خالد محمد النعيمي، نائب قائد عام شرطة عجمان شيكاً بقيمة 100 ألف درهم من يوسف سلطان العجماني، مخصصة لتذاكر طيران نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، المتعثرين لمساعدتهم على مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم، وذلك ضمن مبادرات شرطة عجمان لدعم نزلاء المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك.

وأعرب نائب قائد عام الشرطة عن بالغ شكره للعجماني، ودعمه السخي لهذه المبادرة الإنسانية، والتي ساهمت في التخفيف عن النزلاء وتسهيل عودتهم لبلادهم.

من جانبه، أعرب يوسف سلطان العجماني عن بالغ تقديره للقيادة العامة لشرطة عجمان لإسهاماتها الأمنية في الإمارة، وسعيها الحثيث في تحسين خدمة النزلاء.