تكثيف الرقابة الغذائية في دبا الفجيرة

دبا الفجيرة (الاتحاد)

كثفت بلدية دبا الفجيرة عمليات الرقابة والحملات التفتيشية على السوق الرمضاني والمنشآت الغذائية والمحال والمطاعم.

وأكد المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة أن السوق خلال شهر رمضان يشهد يومياً إقبالاً كبيراً من الجمهور، حيث أصدرت البلدية (56) تصريحاً تضمن (22) تصريحاً للبيع أمام جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح وأمام سوق البدية للخضار والفواكه، و(24) تصريحاً للبيع أمام المحال، إلى جانب تصاريح الأسر المنتجة (مشروعي) والتي بلغ عددها (10) تصاريح.

وأضاف: نفذت البلدية حملات ميدانية استهدفت المنشآت والمطاعم والمخابز والمطابخ الشعبية التي تعمل على إعداد وتحضير الأطعمة، وذلك للتحقق من اتباعها اشتراطات الصحة العامة لتقديم أفضل أنواع الأطعمة للمستهلكين.

كما تمت زيارة (170) منشأة غذائية، حيث تفقدت فرق التفتيش تلك المنشآت من إعداد وتحضير ونقل وغيرها، ومصادرة (48) كيلوجراماً من المواد الغذائية، إلى جانب إنذار (28) منشأة، وتحرير (30) مخالفة، تمثلت في عدم استيفائهم الاشتراطات الصحية وانتهاء البطاقات الصحية للعاملين في المنشآت، إضافة إلى عدم الالتزام بحدود المحل المسموح بها، أو وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، كما أن الحملات تركز أيضاً على مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية. وشدد اليماحي على أهمية الالتزام بكافة اشتراطات الصحة العامة، والالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة من خلال الاتصال بالبلدية عبر القنوات المتعددة بها سواء الاتصال المباشر من خلال مكتب الطوارئ أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.