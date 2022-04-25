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قائد شرطة دبي والقنصل البحرين يبحثان علاقات التعاون
عبدالله المري لدى استقباله القنصل البحريني (من المصدر)
26 ابريل 2022 02:22

دبي (الاتحاد)

 استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، سعود حسن علي النصف، القنصل العام البحريني، بحضور اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي. 
وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والقنصلية البحرينية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي الفريق عبد الله المري، اهتمام شرطة دبي بتعزيز التعاون مع القنصلية البحرينية، وتوطيد أواصر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
من جانبه، أشاد سعود حسن علي النصف بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة العامة لشرطة دبي، والسمعة العالمية التي حققتها في توفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى تميزها في تأمين الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، متمنياً لمسيرتها الاستمرار في التميز والريادة محلياً ودولياً.

دبي
شرطة دبي
البحرين
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