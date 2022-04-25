محمد بن زايد: تبادلت مع محمد بن راشد الأحاديث بشأن الوطن والمواطن
محمد بن زايد: تبادلت مع محمد بن راشد الأحاديث بشأن الوطن والمواطن
25 ابريل 2022 22:23
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إنه التقى أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على حسابه الرسمي على موقع تويتر، «التقيت أخي محمد بن راشد على مائدة الإفطار في دبي.. تبادلنا الأحاديث الأخوية بشأن الوطن والمواطن». وأضاف سموه: «الحمد لله وطننا الغالي، بقيادة خليفة، يشهد مسيرة طيبة من الإنجازات والمكتسبات». وتابع «بإذن الله نتطلع دائما إلى الأفضل لمستقبل أجيالنا».