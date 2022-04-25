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محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة مي راشد الفتان
محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة مي راشد الفتان
25 ابريل 2022 21:06

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، واجب العزاء في وفاة مي راشد الفتان حرم عبدالله راشد بن عيد وشقيقة معالي الفريق مصبح راشد الفتان.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة سائلاً المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء، إلى جانب سموه، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة. 

 

المصدر: وام
محمد بن زايد
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