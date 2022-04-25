«الأرصاد»: طقس غائم وفرصة سقوط أمطار غداً





توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والداخلية قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، خاصةً غرباً، مثيرة للغبار نهاراً، تكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. ولفت المركز في نشرته اليومية إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:50 والثاني عند الساعة 23:43 والجزر الأول عند الساعة 16:21 والثاني عند 04:55. ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:08 والثاني عند الساعة 07:28 والجزر الأول عند الساعة 12:28 والثاني عند الساعة 01:37. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 40 26 65 15دبي 38 27 55 20الشارقة 38 23 50 15عجمان 37 26 80 30أم القيوين 38 20 65 20رأس الخيمة 40 20 50 15الفجيرة 36 28 80 25العين 39 29 35 10ليوا 40 25 65 15الرويس 35 24 80 35السلع 35 23 75 30دلما 33 25 85 35طنب الكبرى 30 27 85 40طنب الصغرى 30 27 85 40أبو موسى 30 27 85 40.