شرطة الشارقة تكمل استعداداتها لاستقبال ليلة 27 رمضان وعطلة العيد

أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة اكتمال استعداداتها وإجراءاتها الأمنية والمرورية والوقائية لاستقبال ليلة الـ 27 من رمضان وعطلة عيد الفطر السعيد انطلاقاً من حرصها على بسط الأمن والأمان بكافة أرجاء الإمارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم بمقر القيادة برئاسة العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة وحضور عدد من مدراء الإدارات المعنية بالقيادة.

واستعرض الاجتماع الخطط الأمنية والمرورية الشاملة التي تم إعدادها لليلة 27 رمضان وعطلة عيد الفطر المبارك من قبل الإدارات المختصة حيث تم تخصيص 316 دورية عسكرية ومدنية وتسييرها في كافة المناطق والشوارع الرئيسية داخل مدينة الشارقة والمنطقتين الشرقية والوسطى لتنظيم حركة السير بجميع الميادين والتقاطعات، وبالقرب من الساحات المحيطة بالمساجد بهدف المحافظة على الهدوء والإنسيابية والنظام بشكلٍ عام.

وأشار العميد عبدالله مبارك بن عامر إلى أهمية وقوف المركبات بشكل صحيح والحد من الوقوف العشوائي خلال صلاتي التراويح والتهجد وصلاة العيد الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة حركة السير وإعاقة حركة مركبات الشرطة أو الدفاع المدني والإسعاف في حالات الطوارئ.

ودعا إلى تجاوب أفراد الجمهور مع التوجيهات الخاصة والالتزام بالإرشادات والنصائح التي تهدف لتوفير السلامة العامة وتهيئة الأجواء التي تتناسب مع الشعائر الدينية خلال ليالي رمضان المباركة والمناسبات الاحتفالية خلال أيام عيد الفطر السعيد إلى جانب الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية.