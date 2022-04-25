الإمارات تتضامن مع نيجيريا بضحايا انفجار منشأة نفطية

أبوظبي (وام)

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة في ضحايا انفجار منشأة نفطية في جنوب شرق البلاد، وهو ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة نيجيريا وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل.

وأسفر انفجار في مصفاة نفط غير قانونية عن مقتل 110 أشخاص، على الأقل، في منطقة دلتا النيجر في جنوب نيجيريا التي دمرتها عقود من التخريب والاستغلال غير المشروع للمحروقات.

وذكرت الشرطة وجهاز الطوارئ أن الانفجار وقع، مساء أمس الأول، في موقع غير قانوني بين ولايتي ريفرز وإيمو النفطيتين.

وقال إفيانيي ناجي من وكالة الطوارئ الوطنية في المكان: «عثرنا على 110 جثث، على الأقل، عليها آثار حروق شديدة في الموقع».

وأضاف: «علمنا بوجود العديد من الجثث في الأحراج والغابات القريبة جرّاء محاولة بعض مشغّلي المصفاة، بشكل غير شرعي، والمسؤولين عنهم الهروب إلى مكان آمن».

وأوضح ناجي أن عدداً من السيارات المحترقة والعبوات المستخدمة في جمع الخام المسروق والمنتجات البترولية تناثرت في المكان. وأكدت الشرطة أن الانفجار حدث في موقع مصفاة غير قانونية، حيث تجمع مشغلوها وزبائن لهم. كما قال مدير مركز الشباب والدفاع عن البيئة فاينفايس دومنامين: إن «العديد من الجثث المحترقة التي لا يمكن التعرف عليها ملقاة على الأرض، في حين أن جثث آخرين حاولوا الهرب تتدلى من أغصان الأشجار».

وذكرت وسائل إعلام محلية عدة أن أكثر من مئة شخص قتلوا في الانفجار الذي يعد حلقة في سلسلة طويلة من الحوادث المماثلة المتكررة. ووصف الرئيس محمد بخاري ما حصل بأنه «كارثة وطنية»، في بيان لمكتبه. ودعا القوات الأمنية إلى تعزيز الإجراءات الصارمة على المصافي غير القانونية.

ونيجيريا هي أكبر بلد منتج للنفط في إفريقيا، وتصدر معدّل مليوني برميل يومياً تمثل 90 في المئة من عائدات صادرات البلاد. وبحسب مصادر من القطاع الرسمي، تخسر البلاد نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً بسبب عمليات التخريب والسرقة.

وتعتبر تصفية الخام بشكل مخالف للقانون ممارسة شائعة في جنوب نيجيريا الغني بالنفط، حيث يخرّب لصوص أنابيب النفط لسرقة الخام الذي يقومون بتصفيته وبيعه في السوق السوداء.

ويعاني معظم سكان دلتا النيجر الفقر ويتهمون باستمرار الشركات البترولية الكبيرة بتلويث المنطقة وعدم المساهمة في تنميتها.

وأدت عقود من التسربات النفطية إلى تدمير غابات المانغروف وقرى بكاملها، حيث كان صيد الأسماك والزراعة يمثلان المصدر الرئيسي للدخل. ووقع أسوأ انفجار لخط أنابيب شهدته نيجيريا في أكتوبر 1998 في بلدة جيسي في جنوب البلاد، وأسفر عن مقتل أكثر من ألف ساكن.

ونشرت الحكومة الجيش لتنفيذ عمليات واسعة لتدمير مصافي التكرير غير القانونية في دلتا النيجر، ومحاولة إنهاء نهب الموارد النفطية.

لكن الحملة أسفرت عن نتائج هزيلة، ولا تزال مئات المصافي غير القانونية تعمل في المستنقعات وبالقرب من الأنهار التي تعبر المنطقة. وقال رئيس الوكالة الوطنية لكشف التسرب النفطي والتصدي له إدريس موسى، إن تحقيقاً أطلق لمعرفة سبب الانفجار الذي وقع، مضيفاً: «التحقيقات جارية وقد خمد الحريق الذي اندلع بعد الانفجار».