رئيس الدولة: نحرص على تطوير العلاقات الثنائية مع فرنسا

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس.

وأعرب سموه عن صادق تهانيه وتمنياته لفخامته بدوام التوفيق والسداد وللشعب الفرنسي بالتقدم والازدهار، مؤكداً الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة الشعبين الصديقين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة إيمانويل ماكرون. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «خالص التهاني إلى صديقي إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا، وأصدق الأمنيات من دولة الإمارات لفرنسا وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار، نتطلع معاً إلى ترسيخ شراكتنا الاستراتيجية وتعزيز فرص جديدة للتعاون المشترك».