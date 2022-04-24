«فاستبقوا الخيرات» في مجلس بن ركاض

العين (الاتحاد)

استضاف مجلس الشيخ محمد بن ركاض العامري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي في منطقة العامرة بمدينة العين، محاضرة دينية خلال شهر رمضان المبارك بعنوان «فاستبقوا الخيرات» بدعوة من دار زايد للثقافة الإسلامية بالتعاون مع جمعية الإمارات للسرطان، قدمها محمد البلوشي أخصائي اجتماعي في الدار، وذلك بحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان والشيخ نهيان محمد بن ركاض مدير إدارة المجلس الاستشاري في منطقة العين ومحمد خميس الكعبي مدير عام جمعية الإمارات للسرطان، وخليفة الساعدي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في دار زايد للثقافة الإسلامية وعدد من المواطنين وأبناء الجاليات وموظفي الدار وأعضاء الجمعية.

ورحب صاحب المجلس الشيخ محمد بن ركاض بالحضور مشيداً بالدور الكبير التي تقوم به دار زايد للثقافة الإسلامية في نشر قيم الثقافة الإسلامية وإنماء التعايش السلمي وتنميَة المعاني الروحيّة والاجتماعية وقيم التسامح والتراحم مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانيّة، داعياً إلى الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان بأنواع الأعمال الصالحة اغتناماً لفضلها وطلباً لبركتها والتماساً لليلة القدر فيها. ثم قدم محمد البلوشي محاضرته بعنوان «فاستبقوا الخيرات» التي أكد فيها على أهمية اغتنام العشر الأواخر من رمضان بمزيد من الأجور الكثيرة والخيرات الوفيرة والتقرب إلى الله تعالى بما شرع فيها من الطاعات وجليل القربات والتفضيل. وأشار إلى أن النبي «صلى الله عليه وسلم» كان يخص تلك الليالي بمزيد من الاجتهاد ويوليها ما تستحق من العناية إشهاراً لفضلها وحثاً للأمة على طلب فضائلها وبركاتها. مؤكداً على فضائل ليلة القدر ومميزاتها وكثرة ما يعطي الله تعالى من يقومها من الأجر العظيم والثواب الكريم والخير الكثير والأجر الكبير والعتق من النار. وفي ختام المحاضرة قام الشيخ محمد بن ركاض بمبادرة تم خلالها تكريم مجموعة من طلاب دار زايد للثقافة الإسلامية من المهتدين الجدد من جنسيات مختلفة وقدم لهم الهدايا التذكارية بمناسبة شهر رمضان المبارك.