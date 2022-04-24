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جمارك دبي توزع 10000 وجبة «كسر الصيام»
جمارك دبي توزع 10000 وجبة «كسر الصيام»
25 ابريل 2022 02:53

دبي (وام)

تواصل جمارك دبي تنفيذ مبادرة «سواعد الفرضة» لكسر الصيام، من خلال توزيع وجبات جاهزة على مستخدمي الطرق الرئيسية مع اقتراب أذان المغرب، ضمن حملة خير الأيام الرمضانية التي تطلقها الدائرة للعام الثاني على التوالي. تستهدف المبادرة توزيع 10000 وجبة لكسر الصيام، بواقع 2500 وجبة أسبوعياً طيلة شهر رمضان المبارك، حيث شارك في توزيع وجبات هذا الأسبوع أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وسعود حسن علي النصف قنصل عام مملكة البحرين، وعدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية، والعقيد الدكتور حسن سهيل مدير مركز شرطة الموانئ، والعقيد جمعة سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور. 
وتهدف المبادرة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية المستدامة لجمارك دبي والتي تدعم الخير وإسعاد فئات المجتمع، حيث تُعد «سواعد الفرضة» واحدة من سلسلة مبادرات إنسانية ومجتمعية قامت جمارك دبي بإطلاقها خلال شهر رمضان المبارك وعددها 14 مبادرة، وتأتي ضمن أجندتها السنوية لفعاليات المسؤولية المجتمعية، وتتضمن المبادرات أيضاً «المير الرمضاني» لنحو 3000 أسرة متعففة، وسفرة الجمارك والمخصصة لكبار المواطنين، إضافة إلى مبادرة «فرحة العيد». 

 

دبي
جمارك دبي
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