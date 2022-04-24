50 يوماً من «الإنترنت الآمن» في المدارس الحكومية

دينا جوني (دبي)

تشارك كوادر المدرسة الإماراتية من مدراء المدارس الحكومية ورياض الأطفال والمعلمين في الاستخدام الآمن والإيجابي للتكنولوجيا الرقمية عبر سلسلة من الورش التفاعلية اليومية التي تنظم لفترة تمتد خمسين يوماً، بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين «أقدر» وضمن مبادرة اليوم العالمي للإنترنت الآمن.

ودعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أعضاء الميدان التربوي إلى المشاركة في ورش التوعية الرقمية والتي يطلقها برنامج خليفة بهدف تعزيز الاستخدام الآمن والإيجابي للتكنولوجيا الرقمية، وفي إطار حرصها على تفعيل البرامج والأنشطة المتعلقة بهذا الموضوع.

وتتضمن الفعاليات التي ينظمها برنامج خليفة للتمكين ملتقيات افتراضية ومحاضرات وورش عمل متخصصة ومسابقات ثقافية وسلسلة مواد إعلامية توعوية تبث عبر كافة منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

ويضع البرنامج جدولاً أسبوعياً يتضمن مختلف الأنشطة التي يتم تنظيمها وعناوينها وتوقيتها، بما يسمح للجميع بالمشاركة في الأوقات التي تلائم برنامج عملهم.

توعية المجتمع

تهدف مبادرة «أقدر» إلى توعية كافة شرائح المجتمع بمختلف المخاطر التي قد تترتب على استخدام التقنيات الحديثة واستخدام الإنترنت مثل الكراهية والطائفية، والتحرش عبر الإنترنت، والتنمر، والعنف، والوصول إلى المواد المحظورة على الإنترنت، إلى جانب توجيههم نحو الاستخدام الآمن والإيجابي للأجهزة الإلكترونية والابتعاد عن مخاطرها، وتعريفهم بطريقة التعامل مع التنمر الإلكتروني بشكل آمن لضمان سلامة المستخدمين، وأهمية التعاون الفعال بين كافة الجهات لمواجهة هذه المشاكل. كما يلتزم البرنامج بتوعية الطلبة أيضاً بمخاطر الإدمان على الإنترنت والألعاب، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأهمية التعامل مع المصادر الموثوقة للأخبار، والابتعاد عن نشر الإشاعات وما يترتب عليها من مساءلة قانونية، وتعريفهم بقوانين دولة الإمارات للجرائم الإلكترونية والعقوبات القانونية لكل نوع من أنواع هذه الجرائم.