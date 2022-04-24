حاكم الشارقة يشهد اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة

الشارقة (وام)

أشاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإنجازات وجهود المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة على مدار 23 سنة، ساهم خلالها المجلس في تعزيز العمل الحكومي، والارتقاء بخدماته لتحقيق أهداف ورؤية الإمارة.

جاء ذلك خلال حضور سموه اجتماع المجلس بعد تشكيله الجديد والذي عقد مساء أمس في مكتب سمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال حديثه مع أعضاء المجلس التنفيذي بتشكيله الجديد، على دور المجلس في نهضة الإمارة، من خلال مناقشة الموضوعات الحكومية كافة، والتنسيق بين جميع الجهات الاتحادية والمحلية، وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل الحكومي، وتوفير الخدمات والاحتياجات اللازمة لأفراد المجتمع.

وشدد سموه على تنوع وتكامل الجهود في القطاعات كافة، والعمل على تطوير الجهات والمؤسسات الحكومية بإمارة الشارقة، وذلك لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.

وقال سموه: إن إعلان وإنشاء عددٍ من الدوائر والمؤسسات الجديدة يأتي ضماناً لتوفير الدعم والحلول المطلوبة لمختلف التحديات التي تواجه المواطنين والمتعاملين، وأوضح أن كافة الدوائر تحظى بمتابعة شخصية من سموه للوقوف على احتياجات المجتمع ومتابعة كل الأمور المتعلقة بالخدمات ومتطلبات المجتمع في الشارقة.

وأشار سموه إلى إنشاء هيئة الثروة السمكية للعناية بالصيادين، وتوفير ما يحتاجون إليه لتطوير أعمالهم، وتقديم كل أشكال الدعم المادي المباشر والتسويق لمنتجاتهم، ما يسهم في زيادة أعداد من يمتهنون هذه المهنة المهمة لإسهامها في توفير الغذاء الصحي للناس.

وحول إنشاء دائرة الزراعة والثروة الحيوانية أوضح سموه بأنها تأتي ضمن خطة متكاملة تعمل عليها الشارقة لتوفير الغذاء الصحي السليم لأفراد المجتمع، مشيراً إلى أنها ستهتم بالخضراوات والمحاصيل الأخرى، مثل القمح إلى جانب تربية الحيوانات والدواجن، وإقامة مصانع المواد الغذائية من الأجبان والألبان وغيرها.

ولفت صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أهمية دائرة شؤون البلديات في رعاية مصالح المواطنين، بوصفها حلقة الوصل بين المجلس التنفيذي وأفراد المجتمع، لتقديم الحلول المتكاملة للناس، وتجنب التداخلات في الاختصاصات، مؤكداً ضرورة الاستماع إلى ملاحظات الناس وتفهمها وإيصالها للجهات ذات العلاقة.

واستعرض سموه الخطوات الكبيرة والمشروعات الجارية في القطاعات الحيوية بجميع مناطق الإمارة، في المنطقتين الشرقية والوسطى، مثل الكهرباء والمياه، مؤكداً أن الإمارة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع من كل منهما، وقال إنها تسعى إلى توفير المزيد من الاحتياطيات، وفق خطط علمية مدروسة.

وعن مشروعات الإسكان، أشار سموه إلى الجهود المستمرة في مختلف مناطق الإمارة لتوفير العديد من المشروعات الخاصة بالسكن في المناطق الجديدة، مشيراً إلى أن إنشاء برنامج إسكان الشارقة سيكمل جميع المشروعات.

الدوائر الحكومية

وتناول صاحب السمو حاكم الشارقة أدوار عددٍ من الدوائر الحكومية من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي، ودعم الأسرة في الشارقة، وضمان العيش الكريم لأفراد المجتمع كافة. وأكد سموه، في ختام حديثه، دور جميع دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة في العمل على تقديم الحلول لمختلف التحديات التي تواجه أفراد المجتمع، والعمل على تقديم الخدمات المتميزة. من جانبه، ثمن سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي اهتمام ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة المتواصل للمجلس طوال مسيرته، ما ساهم في تحقيق أهدافه وتطوير العمل الحكومي. وقال سمو ولي عهد الشارقة: «اسمحوا لي سموكم باسمي وباسم إخواني وأخواتي أعضاء المجلس التنفيذي أن نتقدم بالشكر لسموكم على تشريفكم لنا، وعلى ثقتكم التي منحتمونا إياها، ونعاهد سموكم على تنفيذ توجيهاتكم وبذل المزيد لما فيه خير الشارقة وأهلها». ورحب سمو رئيس المجلس التنفيذي بالأعضاء الجدد في المجلس، متمنياً لهم التوفيق والسداد في تأدية مهامهم، والمساهمة مع المجلس في تحقيق رؤية الإمارة. كان صاحب السمو حاكم الشارقة قد وقع - قبيل عقد اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة - عدداً من المراسيم الأميرية المعنية بإنشاء عددٍ من الجهات الحكومية وتعيين رؤساء لها وإعادة تشكيل المجلس التنفيذي وتسمية أعضائه.