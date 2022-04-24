سلطان القاسمي يصدر عدة مراسيم أميرية

الشارقة (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (35) لسنة 2022 بإعادة تسمية أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُعاد تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

كما أصدر سموه المرسوم الأميري رقم (34) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. وأصدر سموه المرسوم الأميري رقم (31) لسنة 2022 بشأن إنشاء هيئة الشارقة للثروة السمكية. ونص المرسوم على أن تنشأ بموجب هذا المرسوم هيئة حكومية في إمارة الشارقة تسمى «هيئة الشارقة للثروة السمكية»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها.. على أن يصدر قانون بتنظيم الهيئة وأهدافها واختصاصاتها وشؤونها كافة.

وأصدر سموه المرسوم الأميري رقم (32) لسنة 2022 بشأن تعيين رئيس لهيئة الشارقة للثروة السمكية. ونص المرسوم على أن ينقل مطر أحمد سعيد الخشري النقبي مدير الديوان الأميري بمدينة دبا الحصن إلى هيئة الشارقة للثروة السمكية ويُعيّن رئيساً لها بدرجة «رئيس دائرة» على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة.

وأصدر سموه المرسوم الأميري رقم (33) لسنة 2022 بشأن إنشاء برنامج إسكان الشارقة.

ونص المرسوم على أن تنشأ بموجبه مؤسسة حكومية في إمارة الشارقة تسمى «برنامج إسكان الشارقة»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها.. على أن يكون الدكتور المهندس خليفة مصبح بن أحمد الطنيجي رئيسا للبرنامج. ووفقاً للمرسوم، يحل برنامج إسكان الشارقة محل دائرة الإسكان في إمارة الشارقة، ويستبدل بمسمى «دائرة الإسكان» أينما ورد في نصوص وأحكام التشريعات النافذة، مسمى «برنامج إسكان الشارقة»، ويؤول إلى البرنامج كافة حقوق وأصول وموجودات والتزامات دائرة الإسكان، كما ينقل موظفو الدائرة إلى البرنامج بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية وسائر مزاياهم الوظيفية.

وأصدر سموه المرسوم الأميري رقم (29) لسنة 2022 بشأن استبدال مسمى دائرة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في إمارة الشارقة. ونص المرسوم على أن يستبدل بمسمى دائرة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في إمارة الشارقة المسمى الآتي: «دائرة الزراعة والثروة الحيوانية».

رئيس دائرة الزراعة

كما أصدر سموه المرسوم الأميري رقم (30) لسنة 2022 بشأن تعيين رئيس لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة. ونص المرسوم على أن يعين الدكتور المهندس خليفة مصبح بن أحمد الطنيجي رئيساً لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة.

كما أصدر سموه المرسوم الأميري رقم (27) لسنة 2022 بشأن استبدال مسمى «دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية» في إمارة الشارقة. ونص المرسوم على أن يستبدل بمسمى دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة المسمى الآتي: «دائرة شؤون البلديات».

وأصدر سموه المرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2022 بشأن تعيين رئيس لدائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة. ونص المرسوم على أن يعين الدكتور سليمان عبدالله سليمان بن سرحان الزعابي رئيساً لدائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة.