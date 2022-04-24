نهيان بن مبارك يؤكد على تمكين الكوادر الإماراتية

دبي (وام)

وقعت «مؤسسة الفطيم التعليمية» بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس القيادات الجامعية في الدولة، والرئيس الفخري لمبادرة «بنيان» لتمكين الطاقات الشابة الرائد، اتفاقية شراكة مع جامعة باريس 2 «بانثيون أساس» الفرنسية الجامعة المرموقة في العلوم القانونية على مستوى أوروبا والعالم.

ورحب معاليه بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكداً أهمية عقد مثل هذه الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية لتضافر الجهود المخلصة لصالح تمكين ونهضة الكوادر الإماراتية الشابة. وهنأ معاليه الطلبة المتفوقين الحائزين على منحة «مؤسسة الفطيم التعليمية» ومتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

ويأتي توقيع الاتفاقية التي حضرها عمر عبدالله الفطيم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة الفطيم» ورئيس مجلس إدارة «مؤسسة الفطيم التعليمية».. ضمن مبادرات تنفيذ استراتيجية وخطط التوطين في «مجموعة الفطيم» الداعمة لاستراتيجيات وخطط التوطين الحكومية. وتنص الاتفاقية على تقديم «مؤسسة الفطيم التعليمية» 20 بعثة تعليمية لدراسة بكالوريوس القانون في جامعة باريس 2 «بانثيون أساس» الفرنسية في فرعها في دبي من طلبة إماراتيين ومقيمين في الدولة. وقّع الاتفاقية ميرة عمر الفطيم، عضوة مجلس إدارة مؤسسة الفطيم التعليمية، رئيس مجلس «الفطيم للتوطين»، والبروفيسور غيلوم لاييت رئيس جامعة باريس 2 «بانثيون أساس» الفرنسية - فرع دبي والرئيس التنفيذي لجامعة السوربون - أساس العالمية للقانون، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.

وأعربت ميرة عمر الفطيم، عن سعادتها بعقد هذه الشراكة مع جامعة باريس 2 «بانثيون أساس» الفرنسية، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان. وقالت: «يتم توفير المنح الدراسية لمدة برنامج الشهادة مع تغطية كافة الرسوم الدراسية».

تمكين الشباب

أعرب البروفيسور غيلوم لاييت، عن فخره بتوقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة الفطيم التعليمية، مشيراً إلى التزام الجامعة بالتعاون مع المؤسسات الرائدة لتعزيز الجهود الرامية لتمكين الطاقات الشابة الرائدة والطموحة والارتقاء بها لأعلى المستويات. وقال إن جامعة باريس 2 «بانثيون أساس» صرح أكاديمي فرنسي عريق ورائد في القانون في العالم أجمع، تخرج فيه العديد من رؤساء الدول وكبار المفكرين والأدباء والقادة عبر السنين من أمثال شارل ديغول، والرئيس اليوناني السابق بروكوبس بافلوبولوس، ودومينيك دي فيلبان، رئيس وزراء فرنسا الأسبق، وأليوت ماري وزيرة الدفاع الفرنسية.. موضحاً أنه سيتيح للمتخرجين فرص العمل في شتى المجالات على الصعيد الدولي، إضافة إلى ممارسة مهنة القانون في المراكز الدولية مثل مركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي.