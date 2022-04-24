«شؤون أسر الشهداء» يوزع مصاحف على مساجد تحمل أسماءهم

أبوظبي (وام)

نظم مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مبادرة «توزيع المصاحف» في عددٍ من المساجد التي سميت بأسماء الشهداء في مختلف مناطق وإمارات الدولة، وذلك في إطار المبادرات التي ينفذها المكتب تكريماً لشهداء الوطن الأبرار في شهر رمضان المبارك.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي: «إنه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينفذ مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي العديد من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تخليد ذكرى شهدائنا الأبرار وتكريمهم والتذكير ببطولاتهم التي ستظل أوسمة شرف وعز على صدر التاريخ».

من جهته، قال الدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: إن الشهداء منارات عز وفخر ومصدر إلهام للأجيال القادمة، موضحاً أن منزلة الشهداء من أرفع المنازل وأعلاها عند الله عز وجل.

وأضاف: إن مبادرة توزيع المصاحف التي ينفذها مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي مبادرة مميزة تعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بشؤون الشهداء وأسرهم، والحرص على رعايتهم وتكريمهم.

تجدر الإشارة إلى أن «مكتب شؤون أسر الشهداء» معني بمتابعة شؤونهم واحتياجاتهم والتنسيق من أجل تقديم الدعم الكامل وتأمين الرعاية والاهتمام بأسر شهداء الوطن، فضلاً عن إطلاق وإدارة وتنفيذ العديد من المبادرات النوعية الهادفة إلى تخليد ذكرى شهداء الوطن الأبرار، وتمكين أسرهم وذويهم في مختلف المجالات.