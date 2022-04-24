الطقس اليوم غائم وتوقعات بأمطار

أبوظبي (وام)

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية على الجبال شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصةً غرباً مثيرة للغبار نهاراً.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كلم/س تصل إلى 40 كلم/س.

وحالة البحر في الخليج العربي من خفيف - متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:23 الثاني عند الساعة 08:50 والجزر الأول عند الساعة 18:15: والجزر الثاني عند 3:34.

أما في بحر عمان فيكون خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 18:23 والمد الثاني عند الساعة 21:06 والجزر الأول عند الساعة 11:14 والجزر الثاني عند الساعة 00:42.