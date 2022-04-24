16 مليون درهم من «دبي الإسلامي» لدعم «صندوق الزكاة»

أبوظبي (وام)

قدم بنك دبي الاسلامي 16 مليون درهم دعماً لمشاريع صندوق الزكاة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية للفئات المستحقة المسجلة في صندوق الزكاة، والتي ينفذها الصندوق هذا العام تحت شعار «زكاتك دين لا يسقط».

وأشاد عبدالله عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة بالدور الإنساني والخيري الذي يقوم به بنك دبي الإسلامي، معرباً عن شكره وامتنانه لهذا التبرع الكريم والسخي من البنك، والذي ينعكس إيجاباً في تحسين المستوى المعيشي للفئات المستحقة.

وقال الأمين العام لصندوق الزكاة: إن التعاون المشترك بيننا وبين كبار المحسنين من التجار والشركات، وعلى رأسهم بنك دبي الإسلامي يهدف إلى زيادة رقعة المساعدات لأكبر عدد من المحتاجين المسجلين في قاعدة بيانات المستحقين لدى صندوق الزكاة، والتي تخطت حاجز 50 ألف أسرة مستحقة، وزيادة حجم المساعدات لها لإعانتها على مواجهة مصاعب الحياة.