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350 ألف درهم قروض أعضاء «تكافل الصحفيين»
350 ألف درهم قروض أعضاء «تكافل الصحفيين»
25 ابريل 2022 02:53

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين، مبلغ 350 ألف درهم قروضاً لعدد 7 أعضاء عاملين، وذلك في اجتماعه مساء أمس الأول في مقر الجمعية بحي الفهيدي التاريخي بدبي، في ثاني اجتماع له بعد تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة.
وقالت لولوة ثاني أمين الصندوق لصندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين، إن مجلس الإدارة أعتمد هذه الدفعة من القروض للزملاء المتقدمين للحصول على القرض المستوفين للشروط طبقاً للنظام الأساسي للصندوق، ويسدد القرض على عامين، وهذه هي آخر دفعة من الصحفيين المتقدمين للحصول على القرض، ولا توجد قائمة انتظار.
حضر الاجتماع فضيلة المعيني رئيس مجلس الإدارة، وياسين سالم نائب رئيس مجلس الإدارة، ونبيل الكثيري عضو مجلس الإدارة.

صندوق التكافل الاجتماعي
جمعية الصحفيين الإماراتية
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