وكيل وزارة «الصحة» المساعد لـ «الاتحاد»: الإمارات  قطعت شوطاً كبيراً في التعافي من «كورونا»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد للصحة العامة، رئيس اللجنة الوطنية لتطبيق اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات، أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً جداً في مرحلة التعافي من تأثيرات وتداعيات جائحة «كوفيدـ 19» التي اجتاحت العالم قبل أكثر من عامين.

وقال في تصريحات لـ«الاتحاد»: «ما حققناه من نتائج في التعامل فيروس «كورونا» المستجد، يجعل الإمارات بين أفضل دول العالم في التعافي من المرض، وليس فقط في التعامل معه، وهذه النتائج يقف وراءها الكثير من العوامل والمعطيات أبرزها دعم القيادة الرشيدة».

وأشار إلى أن القطاع الصحي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة على مستوى الدولة، يعمل في الوقت الحالي على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأوبئة والجائحات، وتتضمن مبادرات وبرامج تحقق آفاقاً مستقبلة واعدة، وتوفر ابتكارات في مجال طرق الوقاية والتعامل مع الجائحات.

ولفت إلى عودة الفعاليات بحضور بنسبة 100% في مختلف قطاعات على مستوى الدولة، وذلك نتيجة انخفاض أعداد الإصابات والسيطرة على الوباء، مشيراً إلى تحقيق نتائج إيجابية ومعدلات سريعة وقياسية في التعافي والنمو والعبور الآمن والمستقر إلى مرحلة ما بعد كوفيد-19. وفي سياق متصل، تشارك دولة الإمارات في فعاليات أسبوع التطعيمات العالمي للعام 2022، من 24 وحتى الثلاثية من شهر أبريل الجاري، لنشر الوعي بأهمية التطعيمات ودورها الفعال في القضاء على الأمراض المعدية والمستهدفة بالتطعيمات ورفع نسبة التغطية باللقاحات. وتستهدف الفعاليات، فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين، لتشجيع جميع أفراد المجتمع على أهمية التطعيم والالتزام بالبرنامج الوطني للتحصين الذي يمثل أهم المؤشرات لتحقيق لتغطية صحية شاملة ضد أهم الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيمات.

وتنظم وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم (الاثنين)، ندوة علمية وورشة تدريبية افتراضية بحضور الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد للصحة العامة، وبمشاركة العاملين الصحيين والكوادر الطبية، وتهدف إلى تعزيز التزام أفراد المجتمع بمواعيد التطعيمات حسب مواعيدها وفق جدول البرنامج الوطني للتحصين، بالإضافة لنشر الحقائق عن أهمية اللقاحات، وفوائدها لجميع جميع أفراد المجتمع بالتطعيمات لوقايتهم من الأمراض، من خلال تأكيد سلامة ومأمونية اللقاحات وإتباع أفضل الممارسات العالمية.

وتوظف الوزارة جميع قنوات التواصل مع أفراد المجتمع لبث الرسائل التوعوية المجتمعية وتوفير المحتوى العلمي وتسليط الضوء على خدمات التطعيمات المقدمة في مراكزها الصحية، بالإضافة لنشر حقائق علمية عن التطعيمات.

رفع معدلات التغطية باللقاحات لتتجاوز 99 %

أكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، لـ «الاتحاد»، أن سلامة أفراد المجتمع وتحصين صحتهم من الأمراض المعدية يعد من أهم الأولويات الوطنية، ولذلك تنظم الوزارة فعالياتها التوعوية لتشجيع أفراد المجتمع على مراجعة مراكز الرعاية الصحية الأولية والعيادات، والالتزام بمواعيد التطعيمات حفاظاً على صحتهم وسلامة المجتمع. وقال: «يساهم الالتزام بالتحصينات في تحسين نتائج المؤشر الوطني لنسبة تغطية جميع أفراد المجتمع بالتطعيمات ورفع معدلات التغطية باللقاحات لتصبح 99% وما فوق، للوصول إلى مجتمع صحي خالٍ من الأمراض المعدية المستهدفة بالتحصين، بما يحقق استراتيجية الوزارة نحو ترسيخ الجانب الوقائي وتقديم الرعاية الصحية الشاملة بطرق مبتكرة ومستدامة، وتحقيق مستهدفات الجانب الصحي من الأجندة الوطنية». ولفت الرند إلى الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال لقاحات كوفيد-19 تعكس حرص القيادة الرشيدة على سلامة أفراد المجتمع، وتوفير أفضل أنواع اللقاحات بشكل مجاني لجميع فئات المجتمع المستهدفة بالتطعيم.

وشدد على ضرورة التزام أفراد المجتمع بجداول التطعيمات حسب البرنامج الوطني للتحصين وبرنامج تطعيمات الصحة المدرسية والبرنامج الموصي بتطعيمات البالغين والمسافرين، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بأخذ التطعيمات المطلوبة بالبرنامج الوطني للتحصين، من أجل وقايتهم من العديد من الأمراض، حيث تعمل المراكز الصحية على تقديم خدمات وقائية ذات جودة عالية ومتطابقة مع أفضل الممارسات العالمية.

مؤشرات عالمية

تقدر منظمة الصحة العالمية: أن التلقيح فعال يمكن أن يحمي حوالي 2-3 مليون شخص من الوفاة كل عام. ومع ذلك حوالي 22.6 مليون طفل في جميع أنحاء العالم لا يزالون في عداد المفقودين من اللقاحات الأساسية، ومعظمهم من الدول النامية.

وتعتبر التحصين من أهم قصص النجاح في الصحة العالمية، حيث أثمر تنفيذ الأهداف والاستراتيجيات العالمية المتعلقة ببرامج التحصين، والمقررة من قبل منظمة الصحة العالمية والمركز العالمي للسيطرة على الأمراض المعدية في إنقاذ ملايين الأرواح كل عام من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

ومن بين هذه الأمراض، التهاب الكبد الفيروسي، الحصبة، والحصبة الألمانية، والتهاب الغدة النكفية، وشلل الأطفال والجديري المائي.