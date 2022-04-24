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اعتماد مستشفى الكويت بالشارقة للحصول على «البورد العربي»
عيسى المعلمي
25 ابريل 2022 02:53

دبي(الاتحاد)

اعتمد المجلس العربي للاختصاصات الطبية قسم التخدير والعناية المركز في مستشفى الكويت ومستشفى القاسمي بالشارقة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، للحصول على البورد العربي تحت إشراف مركز التدريب والتطوير.
وتسعى المؤسسة إلى تعزيز النظام الصحي من خلال توفير برامج التعليم الطبي وفقاً لأعلى معايير الجودة عالية بهدف إثراء القوى العاملة في الرعاية الصحية في الدولة بأطباء ذوي مهارات وكفاءات عالية مؤهلين لتقديم رعاية صحية آمنة، من خلال الحصول على الاعتماد المؤسسي لمنشآتها الصحية كمنشآت تعليمية من المعهد الوطني للتخصصات الصحية، وضمان تقديم تدريب وتعليم طبي بأفضل المعايير المحلية والعالمية.
وأكد الدكتور عيسى المعلمي مساعد مدير مستشفى الكويت للشؤون الطبية والفنية، أن اعتماد المجلس العربي للاختصاصات الطبية قسم التخدير والعناية المركزة مركزاً معترفاً به للحصول على البورد العربي، يعتبر إضافة نوعية إلى سجلات المستشفى، وثمرة لجهود مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، التي تسير ضمن خطط ممنهجة لرفد القطاع الصحي بالكفاءات الطبية المتميزة، من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية ذات مقاييس عالمية.  بدوره أوضح الدكتور بسام حماد استشاري التخدير والعناية المركزة في مستشفى الكويت أن مدة البرنامج التدريبي تصل إلى أربع سنوات للحصول على درجة اختصاصي تخدير وعناية مركزة حيث التحق بالبرنامج التدريبي في أكتوبر من العام 2020 مجموعة من الأطباء يصل عددهم إلى ثلاثة أطباء، فيما جمعت الدفعة الثانية التي انطلقت العام الماضي 2021 أربعة أطباء.

الشارقة
مستشفى الكويت
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