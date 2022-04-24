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شرطة دبي و«الرقابة النووية» تبحثان التعاون
المري لدى استقباله وفد «الاتحادية للرقابة النووية» (من المصدر)
25 ابريل 2022 02:52

دبي (الاتحاد)

التقى معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مع كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في نادي ضباط شرطة دبي، وحضره كل من العقيد خبير أحمد بورقيبة، مدير مركز المرونة، والعقيد الدكتور تميم محمد الحاج، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والعقيد هشام السويدي مدير إدارة أمن المتفجرات، في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ومن جانب الوفد الزائر عايدة الشحي، مدير إدارة الأمان الإشعاعي بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ويوسف الاغبري مدير إدارة الأمن النووي بالإنابة، وعبدالله النعيمي مدير أمن مصادر المشعة، وراشد الفلاحي مدير الشؤون الحكومية، ناقشا بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.
ورحب معالي الفريق عبدالله خليفة المري بكريستر فيكتورسن ووفد الهيئة، مؤكداً أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، للوصول إلى شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات، وأثر هذه الاجتماعات التنسيقية التي تعقد بين القيادة العامة لشرطة دبي، ومختلف الجهات المحلية والاتحادية، في تعزيز العمل المشترك، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق تطلعات وأهداف الحكومة.

الاهداف المشتركة
أكد كريستر فيكتورسن، حرص الهيئة على التعاون مع شرطة دبي في كافة المواضيع التي تهم الجانبين، وتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق الأهداف المشتركة، وحرص الهيئة في تطوير هذه العلاقات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على مناقشة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مستقبلاً بهدف تعزيز التعاون المشترك. وفي نهاية اللقاء، تبادل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، كريستر فيكتورسن، الدروع التذكارية.

 

شرطة دبي
الرقابة النووية
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